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İsviçre - Türkiye maçı öncesi güldüren olay! Fatih Terim kadroyu unuttu

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2008) kadrosunda yer alan eski milli futbolcular, depremzedeler için 'Replay' maçında İsviçre ile karşılaştı. Türkiye'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Terim, mücadele öncesi ilk 11'i açıklamayı unuturken, oyuncular deneyimli teknik adama yardımcı oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 22:19
İsviçre - Türkiye maçı öncesi güldüren olay! Fatih Terim kadroyu unuttu

2008 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2008) kadrosunda yer alan eski milli futbolcular, depremzedeler için 'Replay' maçında İsviçre ile karşılaştı. İsviçre'nin Lozan şehrinde oynanan gösteri maçı 2-2 sona ererken millilerin golleri Semih Şentürk ve penaltıdan Volkan Demirel'den geldi.

Centilmenliğin ön planda tutulduğu organizasyonda iki ülkenin oyuncuları karşılaşma sonrasında formaları değiştirirek fair-play örneği sergiledi. Her iki ülkenin futbol federasyonları tarafından desteklenen organizasyon, futbolun sınırları aşan dayanışma gücünü vurgulamak amacıyla düzenlendi. İki ülke arasında dayanışma ve yardımlaşmanın ön planda olduğu organizasyon, aynı zamanda depremzedeler için toplanacak yardımlarla toplumsal bir sorumluluğa da dönüştü.

Maç öncesi milli takımın soyunma odasında keyifli anlar yaşandı. İlk 11'i açıklamayı unutan Fatih Terim'e Nihat Kahveci yardımcı oldu. Eski milli kaleci Volkan Demirel ise karşılaşmada forvet oynadı.

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Türkiye'de Hamit Altıntop, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Arda Turan, Emre Aşık, Semih Şentürk, Servet Çetin, Tolga Zengin, Ayhan Akman, Tümer Metin, Nihat Kahveci, Hakan Balta, Gökhan Gönül, Ümit Karan ve Ahmet Dursun gibi oyuncular yer aldı.

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