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TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Türkiye-Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ - EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan, A Milli Takımımız'ın D Grubu 5. maçıyla devam ediyor. İtalyan hakem Daniele Orsato'nun düdük çalacağı karşılaşmayı canlı ve şifresiz izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Eskişehir'de oynanacak maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. Peki Milli maç ne zaman? Türkiye maçı saat kaçta? Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda? (EURO 2024)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 13:31 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 13:50
TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Türkiye-Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ - EURO 2024 devam ediyor. A Milli Takımımız, D Grubu 5. maçında Ermenistan ile mücadele edecek. İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği Eskişehir'de yapılacak Türkiye Ermenistan maçını şifresiz izlemek isteyenler, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini merak ediyor. Peki Türkiye'nin maçı ne zaman, Türkiye Ermenistan maçı hangi kanalda? (EURO 2024)

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye-Ermenistan maçı, 8 Eylül Cuma günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Hırvatistan ile Letonya karşılaşacak. Mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise beşinci maç gününü bay geçecek.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN CANLI İZLE

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Kazımcan, Salih, Orkun, Hakan, Kerem, Cengiz, Barış

Ermenistan: Cancarevic, Haroyan, Harutyunyan, Mkrtchyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Dashyan, Tiknizyan, Briasco, Ranos

İTALYAN HAKEM YÖNETECEK

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Ermenistan ile oynayacağı maçta İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini, dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstlenecek.

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JAPONYA RANDEVUSU BELÇİKA'DA

A Milli Futbol Takımı, Japonya ile Belçika'nın Genk kentinde oynayacağı özel maç için 10 Eylül Pazar günü saat 15.00'te THY'ye ait uçakla Eskişehir'den Hollanda'nın Maastricht kentine gidecek, ardından da kamp yapacağı Sittard kentine geçecek.

Teknik direktör Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir oyuncu, 11 Eylül Pazartesi günü TSİ 17.15'te maçın oynanacağı Cegeka Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da bu statta saat TSİ 18.00'de yapacak.

Japonya-Türkiye maçı, 12 Eylül Salı günü oynanacak.

KUNTZ'LA 19'DA 12

Türkiye, 100 yıllık tarihinde 337'si resmi, 279'u özel 616 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 145 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı. Kuntz yönetiminde 19. maçına çıkacak milliler, 18 maçın 12'sini kazandı, 4 yenilgi aldı.

ASpor CANLI YAYIN

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