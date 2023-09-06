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Bosna Hersek - Lihtenştayn maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Bosna Hersek sahasında Lihtenştayn'ı konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Bosna Hersek - Lihtenştayn maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 15:30 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 15:40
Bosna Hersek - Lihtenştayn maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Bosna Hersek sahasında Lihtenştayn'ı konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Bosna Hersek - Lihtenştayn maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bosna Hersek - Lihtenştayn maçını canlı takip etmek için tıklayın!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Bosna Hersek, Lihtenştayn ile karşı karşıya gelecek.

BOSNA HERSEK - LİHTENŞTAYN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bosna Hersek'in Lihtenştayn'ı ağırlayacağı maç 8 Eylül Cuma günü TSİ 21.45'te oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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