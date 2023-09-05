Louis van Gaal: Dünya Kupası Messi için planlanmıştı

Louis van Gaal, Arjantin'in Dünya Kupası zaferinin planlı olduğunu idda etti.

Gaal yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası ile ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Arjantin'in nasıl gol attığına, bizim nasıl attığımıza... Ayrıca hakemlerin Arjtantinli oyunculara karşı davranışlarına bakarak anlayabilirsiniz. Bunların hepsinin planlı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Lionel Messi ile ilgili van Gaal, "Neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Messi'nin dünya şampiyonu olması gerekiyordu. Evet ben böyle düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin, çeyrek finalde Hollanda'yı, finalde ise Fransa'yı penaltılarla eleyerek şampiyon olmuştu.