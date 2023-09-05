Haberler Futbol Louis van Gaal: Dünya Kupası Messi için planlanmıştı

Louis van Gaal: Dünya Kupası Messi için planlanmıştı

Son olarak Hollanda Takımı'nı çalıştıran Louis van Gaal, Dünya Kupası'nın Lionel Messi'nin kazanması için planlandığını söyledi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 14:05 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 14:08
Louis van Gaal: Dünya Kupası Messi için planlanmıştı

Louis van Gaal, Arjantin'in Dünya Kupası zaferinin planlı olduğunu idda etti.

Gaal yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası ile ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Arjantin'in nasıl gol attığına, bizim nasıl attığımıza... Ayrıca hakemlerin Arjtantinli oyunculara karşı davranışlarına bakarak anlayabilirsiniz. Bunların hepsinin planlı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Lionel Messi ile ilgili van Gaal, "Neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Messi'nin dünya şampiyonu olması gerekiyordu. Evet ben böyle düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin, çeyrek finalde Hollanda'yı, finalde ise Fransa'yı penaltılarla eleyerek şampiyon olmuştu.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk kararını verdi! Galatasaray'da iki isim gönderiliyor...
Başkan Erdoğan'dan Rusya dönüşü açıklamalar! Türkiye küresel enerji merkezi olacak: Şam'a "masadan kaçma" çağrısı Kerkük için net mesaj
Erden Timur'dan flaş hamle! Boey ve Nelsson...
F.Bahçe'de sürpriz! Gönderilecekti sözleşme uzatıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Brezilya'dan flaş Antony kararı!
Musa Barrow'un yeni takımı açıklandı
Melissa Vargas kimdir, kaç yaşında, nereli?
TRT1 CANLI İZLE | Trt 1 CANLI YAYIN İZLE | TRT1 yayın akışı
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Afrika Kupası tehlikesi! Beşiktaş'ta Afrika Kupası tehlikesi! 13:28
Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi Vecino'da şaşırtan gerçek! Transferi o engelledi 13:28
Erden Timur'dan flaş hamle! Boey ve Nelsson... Erden Timur'dan flaş hamle! Boey ve Nelsson... 13:08
İtalyanlar duyurdu! Aslan'a Pogba müjdesi İtalyanlar duyurdu! Aslan'a Pogba müjdesi 12:57
F.Bahçe'de sürpriz! Gönderilecekti sözleşme uzatıyor F.Bahçe'de sürpriz! Gönderilecekti sözleşme uzatıyor 12:42
Brezilya'dan flaş Antony kararı! Brezilya'dan flaş Antony kararı! 12:29
Daha Eski
Icardi dünyanın en pahalı arabasına sahip! 26 milyon Euro... Icardi dünyanın en pahalı arabasına sahip! 26 milyon Euro... 12:19
Şok gelişme! Borisa Simanic'in böbreği alındı Şok gelişme! Borisa Simanic'in böbreği alındı 12:16
Emre Belözoğlu’nun Başakşehir İstatistiği! Emre Belözoğlu’nun Başakşehir İstatistiği! 12:06
Musa Barrow'un yeni takımı açıklandı Musa Barrow'un yeni takımı açıklandı 12:05
Orta sahaya sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu Orta sahaya sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu 12:03
Paxiao gollerine devam ediyor! Paxiao gollerine devam ediyor! 11:37