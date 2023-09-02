Haberler Futbol Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler

Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler

Son dakika transfer haberleri... Yaz transfer döneminde takımlar, kadrolarını güçlendirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Bir dönemin gözde yıldızları ise henüz takım bulamadı. Bonservisleri bulunmayan o isimlere ilgi büyük. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 15:05
Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler

Dünya futbolunda yoğun bir transfer dönemi yaşanırken, Avrupa'dan birçok yıldız ise henüz bir takıma transfer olmadı. Bonservisleri elinde olan yıldızlara ilgi büyük. İşte o isimler...

Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler

ANWAR EL GHAZI

Sparta Rotterdam, Lille, Aston Villa, Ajax, Everton ve son olarak PSV Eindhoven formaları giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Anwar El Ghazi adı birçok kulüple anılmasına karşın henüz bir takımla anlaşmaya varamayan bir diğer isim oldu.

Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler

JOSUHA GUILAVOGUI

Wolfsburg'tan ayrılan 32 yaşındaki ön libero Josuha Guilavogui henüz bir takımla anlaşmaya varmadı.

Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler

KASPER SCHMEICHEL

Transferin son gününde Nice'ten ayrılan 36 yaşındaki kaleci Kasper Schmeichel yeni bir kulüple anlaşmaya varamadı.

Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler

YANN M'VILA

Kariyerinde Rennes, Rubin Kazan, Inter, Sunderland, Saint Etienne ve son olarak Olympiakos formaları giyen Yann M'Vila henüz bir takımla anlaşmaya varmadı.

Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler

NAMPALYS MENDY

Leicester City'den ayrılan 31 yaşındaki ön libero Nampalys Mendy'nin ismi Panathinaikos ile anılmıştı. Senegalli orta saha henüz bir takımla anlaşmaya varmadı.

Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler

XEKA

Son olarak Fransız ekibi Rennes'te forma giyen Xeka sözleşmesinin bitimiyle boşa çıktı. Portekizli oyuncu henüz bir takımla anlaşmaya varmadı.

Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler

ALMAMY TOURE

Eintracht Frankfurt'tan ayrılan 23 yaşındaki stoper Almamy Toure'nin ismi birçok avrupa kulübüyle anılmasına rağmen henüz bir takımla anlaşmaya varmadı.

Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler

ROBERTO PEREYRA

Udinese ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Roberto Pereyra'nın ismi uzun bir süre Beşiktaş ile anılmıştı. Arjantinli orta saha henüz bir takımla anlaşmaya varmadı.

Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler

SANTI MINA

Son olarak Celta Vigo forması giyen 27 yaşındaki santrfor Santi Mina henüz hiçbir kulüple anlaşamadı.

Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler

JESSE LINGARD

Manchester United forması giyerken büyük bir yıldız olması bekleniyordu, ancak beklentileri karşılayamadı. Son olarak Nottingham'da forma giydi ve şu an boşta.

Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler

KARIM BELLARABI

Uzun yıllar Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen yıldız oyuncunun sözleşmesi sona erdi ve boşa çıktı. Henüz bir takımla anlaşmaya varmadı.

Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler

STEVAN JOVETIC

Son olarak Alman ekibi Hertha Berlin'de forma giyen Karadağlı golcü Stevan Jovetic'in sözleşmesi sona erdi. Tecrübeli golcü henüz bir takımla anlaşmaya varmadı.

Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler

ROQUE MESA

Bir dönem Sevilla'da da forma giymiş olan 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu son olarak Real Valladolid'de forma giymişti. Henüz bir takımla anlaşmaya varmadı.

Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler

JESE RODRIGUEZ

Kariyerinde Real Madrid ve Paris Saint-Germain gibi takımlar bulunan Jese Rodriguez geçen sene Ankaragücü'nde de forma giydi. Son olarak Sampdoria kadrosunda yer alan tecrübeli oyuncu şu an boşta.

Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler

ALEIX VIDAL

2015-2018 yılları arasında Barcelona'da forma giyen Vidal ardından Sevilla'ya transfer olmuştu. Bir dönem adı Galatasaray ile de anılan yıldız oyuncu Espanyol'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla sözleşme imzalamadı.

Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler

JUAN MATA

Son olarak Galatasaray forması giyen Juan Mata'nın adı Japonya ekiplerinden Vissel Kobe ile anılsa da henüz bir resmi anlaşma yok.

Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler

SHKODRAN MUSTAFI

Kariyerinde Valencia ve Arsenal gibi takımlarda forma giyen savunma oyuncusu son olarak Levante'de görev yaptı. Henüz bir takımla anlaşmaya varmadı.

Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler

JEROME BOATENG

10 yıl Bayern Münih'te forma giydikten sonra bedelsiz bir şekilde Lyon'a transfer olan tecrübeli savunmacının Fransız ekibiyle sözleşmesi sona erdi. Boateng henüz yeni bir sözleşme imzalamadı.

Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler

MOUSSA MAREGA

Al Hilal ile yaşadığı problemler nedeniyle sözleşmesi feshedilen Moussa Marega'ya Avrupa'dan birçok teklif olmasına rağmen henüz resmi bir anlaşma yok.

Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler

DAVID DE GEA

Uzun yıllar Manchester United ve İspanya Milli Takımı'nın kalesini koruyan tecrübeli yıldızın ismi bir ara Fenerbahçe ile anılsa da henüz bir takımla sözleşme imzalamadı.

Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler

EDEN HAZARD

Real Madrid'in büyük umutlarla transfer ettiği Belçikalı yıldız hiçbir zaman beklenen performansı sergileyemedi. Sakatlıklarla da boğuşan Hazard'ın futbolu bırakma ihtimali de bulunuyor.

Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler

SERGIO RAMOS

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi savunma oyuncuları arasında gösterilen Sergio Ramos'un ismi sık sık Galatasaray ile anılsa da tecrübeli oyuncu henüz bir takıma imza atmadı.

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