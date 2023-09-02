Bedava dünya yıldızı! İşte bonservisi elinde olan isimler

ANWAR EL GHAZI

Sparta Rotterdam, Lille, Aston Villa, Ajax, Everton ve son olarak PSV Eindhoven formaları giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Anwar El Ghazi adı birçok kulüple anılmasına karşın henüz bir takımla anlaşmaya varamayan bir diğer isim oldu.