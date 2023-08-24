Riyadh - Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Riyadh - Al Ittihad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Riyadh ile Al Ittihad karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Riyadh - Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİYADH - AL ITTİHAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Riyadh - Al Ittihad maçı 24 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.