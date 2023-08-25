Kasımpaşa ile Pendikspor 18 yıl sonra resmi maçta rakip olacak İki takım Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta müsabakasında Kasımpaşa, yarın saat 19.15'te Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Pendikspor ile karşılaşacak. Sezona evinde MKE Ankaragücü galibiyeti ile başlayan Kasımpaşa, ikinci hafta maçında Hatayspor ile berabere kaldı. Ligin yeni ekibi Pendikspor ise ilk hafta sahasında Hatayspor karşısında 5-1'lik mağlubiyet yaşasa da ikinci hafta Beşiktaş deplasmanından 1 puan aldı.

18 yıl sonra ilk resmi maç

Kasımpaşa ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez kozlarını paylaşacak. İki İstanbul ekibi, bugüne kadar TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplam 12 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde Pendik 6 kez galip ayrılırken, Paşa da 2 kez rakibini mağlup etti. 4 mücadele de berabere sona erdi. Kasımpaşa ile Pendikspor arasındaki son resmi maç, TFF 2. Lig'de 20 Kasım 2005'te Pendik Stadyumu'nda oynandı. İki ekip, 18 yıl sonra bu kez Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek.

Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak

Kasımpaşa ile Pendikspor arasında oynanacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılığını ise İlker Takpak ve Hüseyin Aylak üstlenecek. Murat Erdoğan ise maçın dördüncü hakemi olacak.