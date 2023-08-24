Asya Şampiyonlar Ligi ve AFC Cup'ta gruplar belirlendi

Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, Sadio Mane ve Marcelo Brozovic'in formasını giydiği Al-Nassr, E Grubu'nda İran Ligi şampiyonu Persepolis, Katar Yıldızlar Ligi'nin son şampiyonu Al Duhail ve Istiklol ile zorlu bir grupta yer aldı. Neymar, Aleksandar Mitrovic, Sergei Milinkovc-Savicli kadrosuyla Al Hilal ise, D Grubu'nda Mazandaran, Mumbai City ve Navbahor ekipleri ile karşılaşacak. Karim Benzema, N'Golo Kante, Fabinho ve Jota'nın gibi önemli isimleri kadrosunda bulunduran Al-Ittihad da C Grubu'nda Sepahan, Air Force Club ve AGMK ile mücadele edecek. Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki gruplar şu şekilde:

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BATI GRUBU:

A Grubu: Pakhtakor, Al Fayha, Ahal, Al Ain

B Grubu: Al Sadd, Nasaf, Al Faisaly, Sharjah

C Grubu: Al İttihad, Sepahan, Air Force Club, AGMK FC

D Grubu: Al Hilal SFC, Mazandaran, Mumbai City, Navbahor

E Grubu: Persepolis, Al Duhail, Istiklol, Al Nassr

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DOĞU GRUBU

F Grubu: Jeonbuk Hyundai, Bangkok United, Lion City, Kitchee

G Grubu: Yokohama Marinos, Shandong Taishan, Kaya FC, Incheon United

H Grubu: Buriram United, Ventforet Kofu, Melbourne City, Zhejiang

I Grubu: Ulsan Hyundai, Kawasaki Frontale, Johor Darul, Pathum United

J Grubu: Wuhan Three, Pohang Steelers, Hanoi, Urawa Red Diamonds

Asya'nın 2 numaralı kupası AFC Cup'ta ise, gruplar şöyle oluştu:

BATI GRUBU:

A Grubu: Al Ahed, Al Fotuwa, Jabal Al Mukaber, Al Nahda

B Grubu: Al Wehdat, Kuwait SC, Al Kahrabaa, Al Ittihad Ahli of Aleppo

C Grubu: Al Zawraa, Al Riffa, Nejmeh SC, Al Arabi

ASYA GRUBU:

F Grubu: Dynamic Herb Cebu, Macarthur, Shan United, Phnom Penh Crown

G Grubu: Terengganu, Bali United, Stallion Laguna, Central Coast Mariners

H Grubu: Haiphong, Hougang United, Sabah, PSM Makassar

GÜNEY, MERKEZ VE DOĞU GRUPLARI:

D Grubu: Odisha FC, Bashundara Kings, Maziya Sports & Rec, Mohun Bagan

E Grubu: FC Ravshan, Altyn Asyr, Abdysn-Ata, FC Merw

I Grubu: CPK, Tainan City, FC Ulaanbaatar, Taichung Futuro

18 Eylül'de başlayacak olan 2023-2024 sezonunda Asya'nın 2 numaralı kupası AFC Cup ve birçok önemli yıldızın yer aldığı Asya Şampiyonlar Ligi maçları D-Smart ve D-Smart GO'da ekranlarında izleyicilerle buluşacak.