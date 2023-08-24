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Gaziantep FK depremler nedeniyle transferde zorlanıyor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, açıklamalarda bulundu. Güneş: "bölgede yaşanan depremler nedeniyle transfer etmek istedikleri futbolcuların ailelerinin kente gelmek istemediğini söyledi. Şu ana kadar belirlediğimiz 15 oyuncudan sırf bu yüzden veto yediğimizi biliyorum." İfadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 11:28
Gaziantep FK depremler nedeniyle transferde zorlanıyor

Güneş, takımın deprem sürecinden sonra yaşadığı olumsuzlukları ve transfer sürecindeki yol haritasını anlattı.

Bölgede yaşanan depremler nedeniyle diğer kulüplere göre transfer konusunda dezavantajlı olduklarını aktaran Güneş, şöyle devam etti:

"Biz handikaplı bir kulübüz, handikaplı bir şehiriz. Bu sene yaşadığımız bir afet vardı. Ondan sonra gelişen süreçler bizi çok yordu. Oyuncularımızın diğer kulüplere kiralık verilmesi, giden oyuncularımızın süre almaması ve tek başına çalışmak durumunda kalmaları gibi handikaplar bizi zorladı ama iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Her geçen gün takımın hem fiziksel hem de oyun anlamında gelişimi var. Bu haftayla beraber çıkış yakalayacağımıza inanıyoruz."

"Oyuncuyu buraya getirmek kolay değil"

Takımın mücadele anlamında iyi olduğunu belirten Güneş, oyun anlamında tam olarak istediklerini yapamadıklarını ifade etti.

Yeni katılan oyuncuların takıma henüz adapte olamadığını dile getiren Güneş, "Transfer konusu şu an gündem değil. Biz 7 aydır bu süreci yönetiyoruz. Çalışmalara o günden sonra başladık. Maalesef yaşanan afetten sonra oyuncuyu buraya getirmek kolay değil. Şu ana kadar belirlediğimiz 15 oyuncudan sırf bu yüzden veto yediğimizi biliyorum. Geçen hafta ismini söyleyemediğim bir forvet oyuncusuyla görüştük, mali şartlarda anlaştık ama eşinin 'Ben orada yaşayamam, korkarım' düşüncesinden dolayı transferi gerçekleştiremedik. Handikaplar var. Eksiklerimiz var, transfer yapmak zorundayız. Başkanımız çok çaba gösteriyor inşallah yeni oyuncular aramıza katılacaktır. Onların da gelişiyle bir süre sonra daha iyi sonuçlar alan bir takım ortaya çıkaracağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Çalışmalara devam ettiklerini anlatan Güneş, şunları kaydetti:

"İlk hafta Fenerbahçe deplasmanında maçın başında yediğimiz goller ve sonrasında yediğimiz kırmızı kart, açıkçası bizi zor durumda bıraktı. Daha sonra göstermiş olduğumuz mücadele bizi mutlu etti. İlerisi için umut verdi. İkinci hafta kendi sahamızda oynadığımız EMS Yapı Sivasspor maçında galibiyet hedefiyle sahaya çıkmıştık. Uzun bir aradan sonra kendi şehrimizde, kendi stadımızda oynadık. Onlara bir galibiyet sevindi yaşatmak istiyorduk ama maalesef yine maçın başında yediğimiz 1 golle geriye düştük. Sonra ikinci yarı göstermiş olduğumuz bir reaksiyon, yapmış olduğumuz hamleler vardı. Yakaladığımız pozisyonların 1 tanesi gol olsaydı, farklı bir sonuçla ayrılabilirdik. İstemediğimiz bir sonuç oldu."

Taraftarların Sivasspor maçına gösterdikleri ilgiden mutlu olduklarını belirten Güneş, takımın zamanla daha iyi olacağına inandığını sözlerine ekledi.

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