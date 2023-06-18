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Hollanda 2-3 İtalya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında İtalya, Hollanda'yı 3-1 mağlup etti. İtalya'nın golleri Dimarco, Frattesi ve Chiesa'dan geldi. Bergwijn ve Wijnaldum'un golleri Hollanda'ya yetmedi. İtalya'da Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo, 26 dakika sahada kaldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 18:06
Hollanda 2-3 İtalya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında Hollanda ile İtalya karşı karşıya geldi.

De Grolsch Veste'deki mücadelede İtalya, 6. dakikada Federico Dimarco ile 1-0 öne geçti.

Gök mavililer, 20. dakikada Davide Frattesi ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarı İtalya'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıya üç oyuncu değişikliğiyle başlayan Hollanda 68. dakikada Steven Bergwijn ile farkı bire indirdi. Bu golden dört dakika sonra Federico Chiesa skoru 3-1'e getirdi.

Hollanda'da 82. dakikada Wout Weghorst'un kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Portakallar, 89. dakikada Georginio Wijnaldum ile farkı yeniden bire indirdi.

Kalan sürede başka gol olmayınca İtalya, maçı 3-2 kazanarak UEFA Uluslar Ligi'ni üçüncü bitirdi.

İtalya'da Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo yedek başladığı karşılaşmanın 64. dakikasında oyuna girdi.

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