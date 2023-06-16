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Leicester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca oldu

İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 22:16
Leicester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca oldu

İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'yi, Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın yardımcılığı üstlenen İtalyan Enzo Maresca çalıştıracak.

Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki İtalyan Maresca'nın, üç sezon boyunca takımın teknik direktörlüğünü üstleneceği belirtildi.

Leicester City, sözleşme süreleri 30 Haziran'da sona erecek teknik direktör Dean Smith ve yardımcıları Craig Shakespeare ile John Terry'nin kontratlarının, yenilenmeyeceğini de ifade etti.

Sezonu 3 kupayla (Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi) tamamlayan City'nin yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Maresca, bu sezon Championship'e düşen Leicester City'yi yeniden Premier Lig'e çıkarmak için çalışacak.

Daha önce 2021 yılında Parma'yı çalıştıran Maresca; Ascoli, Sevilla ve West Ham United'ın teknik ekiplerinde de çeşitli görevler üstlenmişti.

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