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Kral veda

Adı Milli Takım'ın teknik ekibiyle anılan Burak Yılmaz, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'dan sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Kral veda

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard forması giyen eski milli futbolcumuz Burak Yılmaz, sezon sonunda Hollanda temsilcisiyle yollarını ayıracağını duyurdu. Golcü futbolcu, ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurup, kulüpte yaşananları en kısa zamanda anlatacağını belirtti.

AVCI İLE ADI GEÇTİ

37 yaşındaki Burak, Hollanda ekibine 2 yılı oyuncu, 3 senesi de teknik adam olmak üzere 5 yıllık imza atmıştı. Yeşil-sarılılarla 27 maçta 9 gol, 4 asist üretti. A Milli Takım'da teknik direktörlük için Abdullah Avcı iddiaları ortaya atılırken, teknik ekibinde Burak Yılmaz'ın da yer alacağı öne sürülmüştü.

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