Karabük 3. Lig’i kutladı

Bölgesel Amatör Lig'de 5. Grubu lider tamamlayarak TFF 3. Lig'e çıkan Karabük İdman Yurdu, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı. Kutlamalar kapsamında şehirde şampiyonluk konvoyu ile başlayan törenler daha sonra Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda düzenlenen programla devam etti.
Bölgesel Amatör Lig'de 5. Grubu lider tamamlayarak TFF 3. Lig'e çıkan Karabük İdman Yurdu, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı. Kutlamalar kapsamında şehirde şampiyonluk konvoyu ile başlayan törenler daha sonra Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda düzenlenen programla devam etti.