Erman Toroğlu'dan Lale Orta'ya olay sözler!

Bir tek şekilde konuşabilirler. Eğer koridorlarda sarı ya da kırmızı kart varsa onun için birbirlerini arayabilirler.

Nitekim arıyorlar, konuşuyorlar. İsmet Arzuman, Erol Ersoy'a hiçbir şekilde hakkı ve yetkisi olmadan "Sen ne yaptın, raporunu nasıl yazdın. Siyahbeyaz hata yazdın mı?" diye soruyor. Ersoy da "Raporumu yazdım, 3 tane siyah-beyaz hata var" diyor...