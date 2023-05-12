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Erman Toroğlu'dan Lale Orta'ya olay sözler!

Son dakika spor haberi: Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, bugünkü köşesinde çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Toroğlu, MHK Başkanı Lale Orta ile ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 09:34
Erman Toroğlu'dan Lale Orta'ya olay sözler!

ERMAN TOROĞLU - GÖTÜREN HAKEMLER

Akıllı, zeki, aptal!.. Herkes bilir bunun karşılığını. Ama şöyle kestirmeden izah etsek; akıllı insan her şeyi teferruatıyla düşünür, az hata yapar, başarılı olur.

Erman Toroğlu'dan Lale Orta'ya olay sözler!

Bazen yolu uzun olur ama kazanır. Zeki insan; çok çabuk, başarılı işler yapabilir. Etrafındakiler onu önce hayranlıkla izler ama zekinin yanında akıllı olmadığı için hata yapar ve çok şeyler kaybeder.

Erman Toroğlu'dan Lale Orta'ya olay sözler!

Aptallara zaten çok şey söylemeye gerek yok. Onlar ne yerse yesinler. Ne söylesen hikaye. Etraflarında dönüp dururlar, yardakçı olurlar, herkese önce kul-köle olurlar, yeri gelince de herkes ne kadar aptal olduklarını anlar...

Erman Toroğlu'dan Lale Orta'ya olay sözler!

Geçen hafta cumartesi günü A Spor'da 90+1 programında bazı maçlardaki gözlemciler için konuşmalar yaptım. Ve dedim ki; bende belge de var! 2-3 gün hiç ses çıkmadı. Sonra MHK Başkanı, isim vermeden beni yalanlamaya kalktı.

Erman Toroğlu'dan Lale Orta'ya olay sözler!

Programı seyretmeyenler için kısa bir özet yapmakta fayda var: Fenerbahçe-İstanbulspor maçı oynanıyor. Karşılaşmanın iki gözlemcisi var. Statta görev yapan İsmet Arzuman, evde televizyon seyrederek görev yapan Erol Ersoy...

Erman Toroğlu'dan Lale Orta'ya olay sözler!

Fahiş hatalar yapılıyor, zaten herkes de bu karşılaşmayı hatırlıyor. Gözlemciler rapor tutuyorlar. Burada biraz duralım... Yeni gelen TFF Başkanı, hakemlerden memnun olmadığı için UEFA'da olmayan bir sistemi getiriyor, çift gözlemci.

Erman Toroğlu'dan Lale Orta'ya olay sözler!

Bu şu demek; 'Gözlemcilere güvenmiyorum.'. Bu konuda ona hak veriyorum. Çünkü kimse güvenmiyor. Bu iki gözlemci kimse ile konuşmadan, buna MHK Komite üyeleri ve TFF yöneticileri de dahil; 3 saat içinde raporlarını yazacaklar ve TFF'ye gönderecekler.

Erman Toroğlu'dan Lale Orta'ya olay sözler!

Bir tek şekilde konuşabilirler. Eğer koridorlarda sarı ya da kırmızı kart varsa onun için birbirlerini arayabilirler.
Nitekim arıyorlar, konuşuyorlar. İsmet Arzuman, Erol Ersoy'a hiçbir şekilde hakkı ve yetkisi olmadan "Sen ne yaptın, raporunu nasıl yazdın. Siyahbeyaz hata yazdın mı?" diye soruyor. Ersoy da "Raporumu yazdım, 3 tane siyah-beyaz hata var" diyor...

Erman Toroğlu'dan Lale Orta'ya olay sözler!

Arzuman, MHK başkanını arıyor. Diyor ki, Erol Ersoy üç tane siyahbeyaz hata yazacak. Bu sefer Lale Orta, Arzuman'a diyor ki "Söyle bu hakemi ezmeyelim, ona göre rapor yazsın." Erol'dan gelen cevap net; "Ben raporunu gönderdim." Zaten yazışmaları tablo olarak göreceksiniz. Bakınız İsmet Arzuman denen eski hakem, Hasan Doğan Federasyonu'nda Hasan Doğan tarafından o meşhur operasyonla kenara konan hakemlerden biri...

Erman Toroğlu'dan Lale Orta'ya olay sözler!

Ne yapıyor bu vatandaş. Hakem aleminin dışına çıkıyor, 3 kulüpte menajerlik yapıyor. Bu şahıs tekrar gözlemciliğe, tekrar hakem alemine dönüyor.

Erman Toroğlu'dan Lale Orta'ya olay sözler!

İşin rezilliğine bakın. Dönelim rapor işlerine.... Bu olaydan sonra Erol Ersoy bir daha maç alamıyor. Bitmedi; Lale Orta, Erol Ersoy'u UEFA gözlemciliğinden atıyor, kendini yazıyor. Hem de geldikten bir hafta sonra.

Erman Toroğlu'dan Lale Orta'ya olay sözler!

Bu ne acele kardeşim. Treni mi kaçırıyorsun. Bunun gibi raporunu Lale Orta'nın istediği gibi yazmayan, Murat Ilgaz, Sabit Hacıömeroğlu ve herhalde Cem Papila'ya da görev verilmiyor.

Erman Toroğlu'dan Lale Orta'ya olay sözler!

Yani görevini iyi yapanlar ceza alıyorlar, eyyamcılık yapanlar maçlara gidiyorlar! Bu olaydan sonra İsmet Arzuman biri derbi olmak üzere 4 karşılaşmaya gitti.

Erman Toroğlu'dan Lale Orta'ya olay sözler!

Ey TFF Başkanı, sana sesleniyorum! Bu rezillik olduktan sonra, bu gözlemciler ve MHK Başkanını çağırıp, olayın ne boyutta olduğunu öğrendin mi? Elinde büyük imkanların var. İstersen bu üçlünün telefon görüşmelerine de ulaşabilirsin.

Erman Toroğlu'dan Lale Orta'ya olay sözler!

Ey TFF Başkanı! Ben sana Ankara'da genel kurul salonunda daha başkan seçilmeden söyledim. Bu hakemler adamı kayığa bindirir, fış fış kürek çekerek, seni açığa götürüp denize atarlar dedim.

Erman Toroğlu'dan Lale Orta'ya olay sözler!

Bundan önceki MHK Başkanları'nı da TFF Başkanları'nı da bu hakemler götürdü. Operasyon yapmak isteyen MHK Başkanları, operasyon yapılacağı andan itibaren gönderiliyor. İstifa ettiriliyor ama hakemler kalıyor. Hem de aynı isimler. Bu organizasyonun içinde bazı kulüp başkanları da var. Bu orta oyunu yıllardır oynanıyor. Nitekim bu başkanın da gidişi bunlardan olacak. Hep birlikte göreceğiz.

Erman Toroğlu'dan Lale Orta'ya olay sözler!

Şimdi yazının sonuna geldik. Erol Ersoy'la İsmet Arzumun'ın mesajlarını okuyacağız: Erol (Ersoy): İsmet (Arzuman) sarı kart takip formunu gönderir misin? Tamam göndermişsin. İsmet: Abi Lale başkanla görüştüm, 'hakemi destekleyelim' der. Bilgin olsun. Erol: Ben raporu gönderdim.

Erman Toroğlu'dan Lale Orta'ya olay sözler!

Ey sevgili okurlar, bütün bunları okuduktan sonra, MHK Başkanı Lale Orta'yı hangi kategoriye sokarsınız. Akıllı mı, zeki mi, aptal mı? Kararı siz verin...

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