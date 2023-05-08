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Erman Toroğlu'nun iddiası sonrası TFF'den soruşturma!

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu'nun Merkez Hakem Kurulu ile ilgili söylediği sözler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Toroğlu'nun yaptığı açıklamaların ardından konuyla ilgili olarak TFF'nin harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Erman Toroğlu'nun iddiası sonrası TFF'den soruşturma!

Erman Toroğlu'nun Merkez Hakem Kurulu ile ilgili söylediği sözler, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İki gözlemci arasında yaşananları anlatan Toroğlu, "Bir büyük takımın maçından sonra gözlemcinin birisi, diğerini arayıp 3 tane siyah beyaz hata olduğunu ve düşük puan vereceğini söylüyor. Diğeri ise kendi notunun yüksek olacağını belirtip sonra MHK Başkanı Lale Orta'yı arayarak durumu anlatıyor.

Erman Toroğlu'nun iddiası sonrası TFF'den soruşturma!

Orta ise düşük puan verecek olan gözlemciyi arayıp 'puanını yükselt' talimatı veriyor. 'Yapamam' diyen gözlemciye bir daha maç vermiyorlar. Bunlar ligi dizayn ediyorlar. Sen kimsin Lale Orta bunları yapabiliyorsun? Eğer TFF Başkanı isterse ona belgeleri verebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Erman Toroğlu'nun iddiası sonrası TFF'den soruşturma!

BAŞKAN MEHMET BÜYÜKEKŞİ BİLGİ İSTEDİ

Gündeme bomba gibi düşen bu sözler sonrası Sabah'da yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti. TFF'nin konuyla ilgili bir soruşturma başlatacağı öğrenildi. Ayrıca Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, MHK Başkanı Lale Orta'dan kendisine bu iddialarla ilgili detaylı olarak bilgi vermesini istediği kaydedildi.

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