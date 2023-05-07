Haberler Futbol İskoçya Ligi'nde Celtic şampiyonluğunu ilan etti

İskoçya Ligi'nde Celtic şampiyonluğunu ilan etti

İskoçya Premiership Şampiyonluk Grubu'nda Celtic deplasmanda Hearts'ı 2-0 mağlup ederek bitime 4 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 18:51
İskoçya Ligi'nde Celtic şampiyonluğunu ilan etti

Celtic, Hearts'ı 2-0 yenerek İskoçya Premier Lig'in bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Normal sezonu en yakın rakibi Rangers'ın 13 puan önünde lider bitiren Celtic, şampiyonluk grubu maçlarının ilk haftasında Hearts'a konuk oldu.

Hearts'tan Cochrane'in 45. dakikada kırmızı kart gördüğü karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Sahadan 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluğu garantileyecek Celtic, Kyogo Furuhashi'nin 67 ve Oh Hyeon-gyu'nun 80. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

Celtic böylece İskoçya ligindeki peş peşe 2'nci, toplamda 53. şampiyonluğuna imza attı.

Glasgow kentinin bir diğer köklü kulübü Rangers, 55 şampiyonlukla İskoçya liginin en başarılı takımı unvanını elinde tutuyor.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş'ten flaş transfer kararı! Yıldız ismin geri dönüşünü veto etti...
Milli irade Başkan Erdoğan'ın yanında! Üsküdar'da sevgi seli: "Reis seni yalnız bırakmayacağız, dualarımız sizinle"
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
Cimbom Fenerbahçe'nin yıldızının peşine düştü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kadınlar Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak!
TFF'den 100. yıla özel hamle! Şampiyonluk kupaları...
15 Mayıs'ta okullar tatil mi, öğretmenler izinli mi?
Doğalgaz hangi tarihler arasında ücretsiz?
EYT'lilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jorge Jesus'tan hakem tepkisi! Jorge Jesus'tan hakem tepkisi! 21:58
Joao Pedro: Henüz lig bitmedi! Joao Pedro: Henüz lig bitmedi! 21:39
"Her rakip bize düşman kesiliyor" "Her rakip bize düşman kesiliyor" 21:34
Batshuayi: Burada yaşananlar saygısızlık Batshuayi: Burada yaşananlar saygısızlık 21:34
G.Saray Başakşehir maçına hazır! G.Saray Başakşehir maçına hazır! 21:28
Şampiyon Napoli seyircisi önünde kazandı! Şampiyon Napoli seyircisi önünde kazandı! 21:22
Daha Eski
Giresun'da saha karıştı! İşte o anlar... Giresun'da saha karıştı! İşte o anlar... 21:11
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:07
F.Bahçe Giresun'da berabere kaldı! F.Bahçe Giresun'da berabere kaldı! 21:05
Dortmund Wolfsburg'a gol oldu yağdı! Dortmund Wolfsburg'a gol oldu yağdı! 20:41
Arsenal deplasmanda hata yapmadı! Arsenal deplasmanda hata yapmadı! 20:34
Lacazette dörtledi! Lyon gol düellosunu kazandı Lacazette dörtledi! Lyon gol düellosunu kazandı 20:20