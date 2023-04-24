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Rüştü Reçber'in oğlu Burak Queens Park Rangers’a transfer oldu!

Son dakika transfer haberleri... Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in 16 yaşındaki oğlu Burak Reçber, İngiltere'nin Queens Park Rangers'ın 16 yaş takımı ile sözleşme imzaladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 11:18
Rüştü Reçber'in oğlu Burak Queens Park Rangers’a transfer oldu!

A Milli Takım'ın ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Rüştü Reçber'in oğlu Burak Reçber, babası gibi futbol dünyasında ilerlemeye devam ediyor. Burak, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Queens Park Rangers ile akademik olarak tam burslu şekilde 16 yaş takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Reçber'i, babası Rüştü Reçber ve annesi Işıl Reçber de imza töreninde yalnız bırakmadı. Forvet bölgesinde oynayan Burak Reçber, küçük yaşlarda hem Galatasaray, hem de Fenerbahçe alt yapısında forma giymişti.

Burak Reçber, milli maçlar için U16 Milli Takım'ına çağrılmış ve Londra'daki okulundan bir hafta özel bir izin alıp Türkiye'ye gelmişti.

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