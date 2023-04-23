MHK'nın kızağa çektiği 4 hakem belli oldu!

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır.