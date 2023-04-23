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MHK'nın kızağa çektiği 4 hakem belli oldu!

Son dakika spor haberleri... Merkez Hakem Kurulu yaptığı açıklama ile VAR'da ve maçlarda orta hakem olarak görev alan bazı isimlere ikinci bir değerlendirmeye kadar müsabaka verilmeyeceğini duyurmuştu. O hakemler belli oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 11:00
MHK'nın kızağa çektiği 4 hakem belli oldu!

Merkez Hakem Kurulu (MHK), ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine ikinci bir değerlendirmeye kadar görev verilmeyeceğini açıkladı.

MHK'nın kızağa çektiği 4 hakem belli oldu!

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır.

MHK'nın kızağa çektiği 4 hakem belli oldu!

Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır.

MHK'nın kızağa çektiği 4 hakem belli oldu!

Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir.

MHK'nın kızağa çektiği 4 hakem belli oldu!

4 HAKEM KIZAĞA ÇEKİLDİ

Bu arada kızağa çekilen hakemlerin isimleri netleşti. İşte Hürriyet'te yer alan habere göre o isimler...

MHK'nın kızağa çektiği 4 hakem belli oldu!

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