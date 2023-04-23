MHK'nın kızağa çektiği 4 hakem belli oldu!

Merkez Hakem Kurulu (MHK), ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine ikinci bir değerlendirmeye kadar görev verilmeyeceğini açıkladı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine ikinci bir değerlendirmeye kadar görev verilmeyeceğini açıkladı.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
Son hafta müsabakaları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; ikinci bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır.
Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır.
Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir.
4 HAKEM KIZAĞA ÇEKİLDİ
Bu arada kızağa çekilen hakemlerin isimleri netleşti. İşte Hürriyet'te yer alan habere göre o isimler...
ARDA KARDEŞLER
YİĞİT ARSLAN
ALPER ÇETİN
SARPER BARIŞ SAKA