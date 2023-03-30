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Fransa Kadın Futbol Milli Takımı'nda Herve Renard dönemi

Fransa Futbol Federasyonu, kadın milli takımı teknik direktörlüğüne Herve Renard'yı getirdi. Renard, yeni görevindeki ilk sınavını 7 Nisan'da Kolombiya ve 11 Nisan'da Kanada'ya karşı verecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 23:27
Fransa Kadın Futbol Milli Takımı'nda Herve Renard dönemi

Fransa Futbol Federasyonu, kadın milli takımı teknik direktörlüğüne Herve Renard'yı getirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, 54 yaşındaki deneyimli teknik adamın, milli takımı 2023 FIFA Dünya Kupası ve Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na götüreceği kaydedildi.

Renard, yeni görevindeki ilk sınavını 7 Nisan'da Kolombiya ve 11 Nisan'da Kanada'ya karşı verecek.

Fransız teknik adamın çalıştırdığı Suudi Arabistan, 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında favorilerden Arjantin'i 2-1 yenerek turnuvanın ilk büyük sürprizine imza atmıştı. Renard'nın talebi üzerine Suudi Arabistan ile sözleşmesi dün karşılıklı feshedilmişti.

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