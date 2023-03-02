Türkiye birlik oldu

"ASRIN felaketi" olarak nitelendirilip 11 ili kapsayan ve ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Türk futbolunun tüm paydaşları canlı yayında bir araya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan önderliğinde "Omuz Omuza" sloganıyla başlatılan kampanyada depremzedelerin yaralarını sarmak için yardım toplandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ortaklığı ile düzenlendi. A Spor, beIN Sports, D Smart Spor, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8.5, ortak şekilde canlı olarak yayınlanlanan "Omuz Omuza" kampanyasının sunuculuğunu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yaparken. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli gibi efsane hocalar TÜRKİYE da yayına katıldı.

VOLKAN DEMİREL: TANIDIĞIM 100 KİŞİNİN 50'SİNİ KAYBETTİM

Depremi Hatay'da yaşayan ve gözyaşlarıyla paylaştığı videoyla deprem bölgesindeki felaketi anlatan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Hatay'da bulunduğum süreçte 100 kişiyi tanıdıysam yarısına yakınını kaybettim. Geride kalanların çoğu ailesini, arkadaşını, ya geçmişi ya da geleceğini kaybetti. Keşke elimizden daha fazla şey gelebilseydi de ölen arkadaşlarımızı ayakta tutabilseydik. Bu yüzden kendi adıma ailelerinden de özür diliyorum" diye konuştu.

MBAPPE'DEN DESTEK

Yardım kampanyasının canlı yayınına bağlanan PSG'nin ve Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe, "Bu gerçekten büyük bir trajedi. Herhalde hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyüktü. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Elimdeki bütün imkanları çocuklara yardım etmek için kullanacağım. İlk olarak, tabii ki insanların, çocukların hayalleri çok önemli. Elimde olan tüm imkanları onlar için kullanacağım. Saha dışında elimden geleni yapacağım. Birçok çocuğun gülüşünü yeniden kazandırabileceğimiz kanaatindeyim" diye konuştu.

KASAPOĞLU: TARİHE GEÇEN BİR DAYANIŞMA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayına ilk bağlanan isim oldu. Kasapoğlu, "Liglerimizin yayıncı kuruluşu olarak BeIN Sports ile yaptığımız görüşmede ligin önümüzdeki iki haftasındaki tüm maçları şifresiz yayınlanma kararı alındı. Zor günlerden geçiyoruz. Böyle günlerde acımızı hafifletecek tek yol ortak duygumuzu bir araya getirecek birlik ve beraberliktir. İlk günden itibaren aziz milletimizin bu birlikteliği gösterdiğini gördük. Peş peşe yaşanan depremler sonrası yaraları sarmak için kulüplerin bir arada mücadele etmesi mutluluk verici. İnşallah bu gece de aynı birlik ve beraberliği taçlandıracak bir gece olacak. Spor zor zamanlarda insanlara moral veren bir güç. bu dönemde buna şahitlik ediyoruz. Arması, rengi farklı da olsa kulüplerin tarihe geçen bir dayanışma örneği sergilediğini görüyoruz.

TFF'DEN 80 MİLYON TL

Yayında konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, şunları söyledi: "Bu kampanya en az 6 ay daha devam edecek. Bundan sonra bir takım özel maçlar yapacağız. Şampiyonlar Ligi finaline kadar birçok organizasyon yapacağız. TFF olarak barınma ihtiyacını karşılamak adına yola çıktık. İmkanı olan herkese bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyorum. Tek amaç için buradayız. Bu ihtiyaç hep devam edecek. Bugün Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ile birlikte tüm kulüplerimizle birlikteyiz. Hepimiz bir ağacın dallarıyız. Kökümüz bir. illetimizin başı sağ olsun. Depremden hemen ilk günü TFF olarak 20 milyon TL bir bağışta bulunduk. Arkasından tüm kulüplerimiz 59 milyon Lira bir bağış yaptılar. Yine 1. Lig kulüplerimiz 5 milyon TL bağış yaptı. TFF'de bunun üzerine 16 milyon ekleyerek 80 milyon TL ile Omuz Omuza Kampanyasını açıyoruz. 100 konteynerin siparişini verdik."

ALİ KOÇ: KUTUPLAŞMADAN RAHATSIZIM

Kulüpler Birliği Vakfa Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yayında şunları söyledi: "Bu olaydan ders alıp, dünyanın en güzel ülkesi olan vatanımızı, çocuklarımız için böyle afetlere hazır bir ülke haline getirmeliyiz. Bu liyakatla, bilimle, teknolojiyle oluyor. Bu sefer inanıyorum ki, tüm ülke çapında bir farkındalık ve dönüşüm seferberliği başlayacak. Ben kutuplaşmadan çok rahatsız bir insan olarak söylüyorum ki, bu kutuplaşmanın en büyük unsurlarından biri futbol. Bu vesileyle, aramızdaki rekabetten daha önemli şeylerin olduğu bilincine vardığımız gibi, umarım bu bilinç kalıcı olur."