Haberler Futbol Hikmet Karaman'a ‘kel’ diyen şahsın cezası belli oldu

Hikmet Karaman'a ‘kel’ diyen şahsın cezası belli oldu

Yukatel Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde, sosyal medya hesabından Hikmet Karaman'a küfür ettikten sonra 'kel' diyerek hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Fatih D., 87 adli gün karşılığı 1740 TL para cezasına çarptırıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 16:37
Hikmet Karaman'a ‘kel’ diyen şahsın cezası belli oldu

Olay, geçen yıl 6 Mart'ta Kayseri'de meydana geldi. İddiaya göre, Kayserispor eski teknik direktörü Hikmet Karaman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Fatih D. isimli bir kişi ise söz konusu paylaşımın altına, küfürlü bir yazı yazdı. Ardından da 'Sus kel' şeklinde yorum yaptı. Şikayet üzerine şüpheli Fatih D. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık Fatih D. katılmadı. Hikmet Karaman'ın şikayetçi avukatı ise salonda hazır bulundu. Sanık Fatih D., önceki ifadesinde, "Söz konusu sosyal medya hesabı bana ait. İddia edilen paylaşımları yaptığım için çok pişmanım. Hikmet Karaman'dan da özür dilerim" dedi.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, sanık Fatih D.'yi, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 87 adli gün karşılığı 1740 TL para cezasına çarptırdı. Hakim sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.


DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye hiç şans vermediler! Avrupa Ligi şampiyonluk oranları açıklandı
Ece Ronay taciz ve tehdit iddiasıyla dava açmıştı! Taciz davasında karar çıktı Mehmet Ali Erbil hapis cezasına çarptırıldı
Beşiktaş-Ankaragücü maçında deplasman seyircisi alınmayacak
G.Saray'a Brezilyalı yıldız!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dünya Kupası rekortmeni yaşamını yitirdi
El Kaabi transferi resmen açıklandı!
MARTENİÇKA NEDİR? Baba Marta günü nedir? Marteniçka bilekliği ne zaman takılır?
EYT sigortalılık süresi prim gün sayısı hesaplama tablosu!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hikmet Karaman'a ‘kel’ diyen şahsın cezası belli oldu Hikmet Karaman'a ‘kel’ diyen şahsın cezası belli oldu 16:37
Trabzonspor Asbaşkanı Doğan’dan anlamlı hareket! Trabzonspor Asbaşkanı Doğan’dan anlamlı hareket! 16:31
F.Bahçe'den açıklama! F.Bahçe'den açıklama! 16:24
Inaki Pena transferinde G.Saray'a kötü haber! Inaki Pena transferinde G.Saray'a kötü haber! 16:21
Dünya Kupası rekortmeni yaşamını yitirdi Dünya Kupası rekortmeni yaşamını yitirdi 16:07
El Kaabi transferi resmen açıklandı! El Kaabi transferi resmen açıklandı! 15:43
Daha Eski
Fenerbahçe'den Arda Güler açıklaması! Fenerbahçe'den Arda Güler açıklaması! 14:41
Şenol Güneş tek tek isim verdi! "Bekleneni veremediler" Şenol Güneş tek tek isim verdi! "Bekleneni veremediler" 14:33
Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranı belli oldu! F.Bahçe... Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranı belli oldu! F.Bahçe... 14:02
Beşiktaş-Ankaragücü maçında deplasman seyircisi alınmayacak Beşiktaş-Ankaragücü maçında deplasman seyircisi alınmayacak 13:45
Beşiktaş'ta Andrey Santos gelişmesi! Sözleşmesi... Beşiktaş'ta Andrey Santos gelişmesi! Sözleşmesi... 13:18
G.Saray'dan Kerem'e şok! Hayali suya düştü G.Saray'dan Kerem'e şok! Hayali suya düştü 13:01