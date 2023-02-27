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'Omuz Omuza' tanıtım videosu

Spor Bakanlığı, TFF, Kulüpler Birliği'nin depremzedelere destek amacıyla başlatacağı 'Omuz Omuza' kampanyasının tanıtım filmi yayınladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
'Omuz Omuza' tanıtım videosu

Spor Bakanlığı, TFF, Kulüpler Birliği'nin depremzedelere destek amacıyla başlatacağı 'Omuz Omuza' kampanyasının tanıtım filmi yayınladı. Kampanya, 1 Mart'tan 15 Haziran'a kadar sürecek. Tanıtım filminde milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral'ın yanı sıra M.City Teknik Direktörü Guardiola, başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan ile Fransız Teknik Direktör Arsene Wenger mesajları yer aldı.

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