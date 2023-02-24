TFF’den tescil jesti

TFF, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen kulüplerin oyuncularının, tescil durumuyla ilgili açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, "Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilme talebi kabul edilen kulüplerde tescilli futbolcularının bu sezon 4 farklı kulübe tescil edilebilmesine ve aynı veya farklı ligde 3 kulübün müsabakalarında oynayabilmelerine izin verilmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca, "TFF'nin almış olduğu kararla, ligden çekilen kulüplerde tescilli teknik adamlar bu sezonda üç kulüp adına tescil edilebilecektir" ifadeleri kullanıldı.