Haberler Futbol Tek yürek tek bilek

Tek yürek tek bilek

Türk spor camiası, Spor Bakanlığı, TFF ve Kulüpler Birliği önderliğinde 1 Mart Çarşamba günü depremzedeler için ortak bağış kampanyası düzenleyecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 06:50
Tek yürek tek bilek
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen ve ülkemizi derinden sarsan depremlerin ardından afetzedeler için yardım kampanyaları devam ediyor. Bu bağlamda Türk spor camiası da Spor Bakanlığı, TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı öncülüğünde toplanarak bir yardım organizasyonu düzenleyecek. 1 Mart Çarşamba günü BeIN Sports stüdyolarında gerçekleştirilecek etkinlik, tüm spor kanallarından ortak yayımlanacak. Saat 20.00'de başlayacak ve 01.00'e kadar sürecek etkinlikte kulüp başkanları ile sporcular depremden etkilenenler için bir araya gelerek yardım toplayacak. Organizasyonun tanıtımı ise 25 Şubat Cumartesi günü TFF'nin Riva'daki tesislerinde yapılacak.
DİĞER
Kristen Bell’den Türkiye’ye destek çağrısı!
2018 Türkiye güzeli model Şevval Şahin'den tepki çeken söylemler: Kendimi bu ülkeye ait hissetmiyorum
G.Saray'ın sezon sonu çileği Jordi Alba!
İstanbul'da Botheim zirvesi! Menajeri yönetimle görüştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TFF'den önemli duyurdu! Ligden çekilen takımların...
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Adana iftar ve sahur vakti 10 Nisan Pazartesi
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Pedro sürprizi! İki talip çıktı F.Bahçe'de Pedro sürprizi! İki talip çıktı 07:49
Flaş eleştiri! "Vermediği penaltı..." Flaş eleştiri! "Vermediği penaltı..." 07:24
Hakem faktörü Hakem faktörü 06:36
Kötü mühendislik Kötü mühendislik 06:35
Tarihi fırsat kaçtı Tarihi fırsat kaçtı 06:27
Penaltı kabusu Penaltı kabusu 06:20
Daha Eski
Hakem faciası Hakem faciası 06:19
Abdullah Avcı: Yaşadığım en enterasan 2 maçtı! Abdullah Avcı: Yaşadığım en enterasan 2 maçtı! 01:53
Trabzonspor Avrupa'ya veda etti! Trabzonspor Avrupa'ya veda etti! 01:53
Trabzonspor'un golü yine ofsayta takıldı! İşte VAR görüntüsü Trabzonspor'un golü yine ofsayta takıldı! İşte VAR görüntüsü 01:53
Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon Trabzonspor'un golü ofsayta takıldı! İşte o pozisyon 01:53
F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! 01:53