Rekabette yeni dönem

Uzun süredir devam eden Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki rekabet son dönemlerine geldi. Futbolseverlere inanılmaz performanslar izleten müthiş ikili, kariyerlerinin sonuna yaklaşırken futbol dünyası artık yeni bir rekabete odaklandı. Kylian Mbappe ile Erling Haaland arasındaki kapışmanın önümüzdeki yıllara damga vurması bekleniyor. Daha şimdiden gol rekorlarına göz diken bu ikili, piyasa değerleri açısından da rakiplerine açık ara fark atmış durumda gözüküyor.



İLK İKİ SIRADA AÇIK ARA FARK ATTILAR

Transfermarkt'ın verilerine göre dünyanın en pahalı futbolcusu şu anda Mbappe... Paris Saint-Germain forması giyen 24 yaşındaki Fransız yıldıza biçilen değer tam 180 milyon euro olarak belirlendi. Manchester City'nin 22'lik süper golcüsü Haaland ise 170 milyon euro'luk değeriyle 2'nci sırada yer alıyor. İki oyuncuya yakın değerlerde futbolcu yer almazken listenin 3'üncü sırasındaki Vinicius Junior'un değeri 120 milyon euro. Jude Bellingham ve Phil Foden 110 milyon euro'yla ilk 5'te yer alan diğer isimler oldu.