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Belçikalı kaleci Arne Espeel penaltı kurtardı hayatını kaybetti!

Belçika'nın Winkel Sport B takımında kariyerini sürdüren Arne Espeel, sahada hayatını kaybetti. 25 yaşındaki kalecinin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 17:03 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 17:04
Belçikalı kaleci Arne Espeel penaltı kurtardı hayatını kaybetti!

Winkel Sport B takımının formasını giyen Espeel, takımı için mücadele ederken yaşamını yitirdi

Takımının Westrozebeke ile oynadığı karşılaşmada bir penaltı vuruşunda gole izin vermeyen 25 yaşındaki kaleci sonrasında yere yığıldı.

İlk müdahalesi sahada yapılan Espeel hastaneye kaldırılmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Belçika'nın West Flanders Eyaleti'nde oynanan karşılaşma tüm ülkeyi ve futbol dünyasını yasa boğdu.

Genç file bekçisinin ölüm sebebinin otopsinin ardından kesinlik kazanması bekleniyor.

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