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TFF'den açıklama geldi! Transfer dönemi uzatıldı!

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ülkemizde meydana gelen deprem nedeniyle FIFA'ya başvuru yapıldığını ve transfer döneminin on gün süreyle uzatıldığını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 14:50 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 14:57
TFF'den açıklama geldi! Transfer dönemi uzatıldı!

TFF'den transfer dönemi açıklaması geldi... Federasyon yaptığı bilgilendirmede, "FIFA ile yapılan görüşmelerde transfer döneminin on gün süreyle uzatılmasına ilişkin sözlü olarak onay alınmış olup, yazılı onay süreci beklenmektedir." ifadelerine yer verdi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

FIFA'nın Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın ulusal düzeyde de bağlayıcı olan düzenlemelerine uygun olarak; profesyonel futbolculara ilişkin 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi maksimum 28 gün olacak şekilde 12 Ocak 2023 - 8 Şubat 2023 tarihleri arasında belirlenmişti.

Ancak, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle milli yas ilan edilerek 10 ilimizde OHAL kararı alınması sebebiyle; Federasyonumuz transferde olumsuzluklar yaşanmaması adına 06.02.2023 tarihinde FIFA'ya resmi bir şekilde başvuru yaparak, içinde bulunduğumuz transfer döneminin uzatılmasını talep etmiştir. FIFA ile yapılan görüşmelerde transfer döneminin on gün süreyle uzatılmasına ilişkin sözlü olarak onay alınmış olup, yazılı onay süreci beklenmektedir.

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