Hollanda'da Burak Yılmaz'a büyük övgü!

Hollanda Eredivisie'nin 18. haftasında Fortuna Sittard, sahasında Heerenveen'i ağırladı.
Ev sahibi takım, rakibini 58. dakikada Embalo ve 90+8. dakikada Burak Yılmaz'ın (p) attığı gollerle 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Mücadele sonrası Hollanda basını, Burak Yılmaz için övgü dolu ifadeler kullandı.
İşte atılan manşetler:
- Algemeen Dagblad: Burak Yılmaz Hereenveen zaferinde eşsiz bir performans sergiledi.
- De Telegraaf: Burak Yılmaz yıpranmayı bitirdi.
- Voetbal: Burak Yılmaz ve Fortuna nihayet güldü.