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Hollanda'da Burak Yılmaz'a büyük övgü!

Son dakika spor haberi: Hollanda basını, Fortuna Sittard'ın Heerenveen'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz için övgü dolu ifadeler kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 11:21
Hollanda'da Burak Yılmaz'a büyük övgü!

Hollanda Eredivisie'nin 18. haftasında Fortuna Sittard, sahasında Heerenveen'i ağırladı.

Ev sahibi takım, rakibini 58. dakikada Embalo ve 90+8. dakikada Burak Yılmaz'ın (p) attığı gollerle 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Mücadele sonrası Hollanda basını, Burak Yılmaz için övgü dolu ifadeler kullandı.

İşte atılan manşetler:

  • Algemeen Dagblad: Burak Yılmaz Hereenveen zaferinde eşsiz bir performans sergiledi.
  • De Telegraaf: Burak Yılmaz yıpranmayı bitirdi.
  • Voetbal: Burak Yılmaz ve Fortuna nihayet güldü.

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