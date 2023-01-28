MHK'nin yeni başkanı Lale Orta oluyor

ÇAKIR VE AYDINUS OLAMIYOR
Bu arada ilerleyen zamanda MHK başkanlığı ve yönetim için yakıştırılan Cüneyt Çakır ile Fırat Aydınus'un talimat gereği bu hakları şimdilik yok. Faal hakemlik dönemleri ve son görevlerinden bu yana 1 yıl dolmadan MHK yönetime aday olamayan Çakır ve Aydınus sonraki yıllarda görev alabilecek.
İLK KADIN MHK BAŞKANI OLACAK
Öte yandan Lale Orta, Merkez Hakem Kurulu'nun ilk kadın başkanı olacak. Mehmet Büyükekşi'nin göreve gelmesiyle birlikte kadın yöneticiler TFF yönetiminde daha çok görev almaya başlamıştı. MHK'nın başına da kadın bir yönetici getiren Büyükekşi ve yönetimi, tarihte bunu ilk kez yapan yönetim olacak.