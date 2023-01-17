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Siuu kahkahası

ManU'da yüzü asık olan Ronaldo mutluluğu Al-Nassr'da buldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2023 Salı 06:50
Siuu kahkahası

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a dönüşü fiyaskoyla sonuçlanmıştı. Ten Haag'ın göreve gelmesiyle kulübeye hapsolan Portekizli yıldızın yüzünden düşen bin parçaydı. Dünya Kupası sırasında yaptığı röportaj ile köprüleri önce Ronaldo atmış ardından da ManU kontratını feshetmişti. 37 yaşındaki futbolcu da sürpriz bir kararla Al-Nassr'ın yolunu tutmuştu. Mutluluğu da burada buldu. Talisca'nın oğlu Portekizli yıldızı kahkahaya boğdu. CR7'nin önünde "Siuuu" diyerek gol sevincini yaptı. Ronaldo bu anlarda çok eğlendi.

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