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Eski futbolcu Andre Schürrle görenleri şaşırttı! Dağcı oldu

Bir dönem Almanya Milli Takımı'nda harikalar yaratan ve 29 yaşında futbolu bırakan Andre Schürrle, dağcı oldu. İşte Andre Schürrle'nin o tecrübesi sonrası konuşmaları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 14:24
Eski futbolcu Andre Schürrle görenleri şaşırttı! Dağcı oldu

Yeşil sahalarda Mainz 05, Bayer Leverkusen, Chelsea, Borussia Dortmund, Wolfsburg, Fulham ve Spartak Moskova gibi önemli takımların formasını giymesinin ardından 2020 yılında henüz 29 yaşındayken futbolu bırakan Schürrle, kariyerinde yeni bir maceraya atıldı.

Aşırı soğuğa karşı dayanaklılığı nedeniyle "Buz Adam" lakabıyla bilinen Hollandalı maceraperest Wim Hof'un nefes kontrolü yöntemlerini öğrenen ve aldığı aylar süren derslerin ardından eyleme geçen Schürrle, ilk deneyimini dağ yürüyüşüyle yaşadı.

Hava sıcaklığının kış mevsiminde -19 dereceye kadar düştüğü Çekya ile Polonya sınırında yer alan bin 603 metre yükseklikteki Snezka Dağı'na, üzerinde sadece bir şortla yürüyerek çıkan Schürrle, zirveye varmasının ardından sevincini, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından çektiği videolar ve fotoğraflarla paylaştı.

"ASLA UNUTMAYACAĞIM"
Son derece zorlu şartlar altında yapılan bu spordan büyük zevk aldığını vurgulayan Schürrle, "Üçüncü gün ve Wim Hof'dan aldığım deneyim sayesinde, harika bir ekiple zirveye çıkmanın tadını yaşıyorum. Zihinsel ve fiziksel açıdan hayatımda yaptığım en zor şey, bu oldu."

"Zirveye yaklaştığım sırada, vücudumdaki hiçbir parçayı hissedemedim ve içimde kalan son enerjiyi kullanarak bunu başardım. Böyle bir deneyimi, asla unutmayacağım. Rüzgarın 100 kilometre hızla yüzünüze estiği, -19 derece soğukta, kar ve yağmur altında kaldım. Vücudumun, tahmin ettiğimden çok daha güçlü olduğunu öğrendim. Zihnimle ruhumu birleştirdiğimde, her şeyi yapabilirim."

Schürrle, 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazandığı Almanya Milli Takımı'nda 57 maçta 22 gole imza atmıştı.

Schürrle emeklilik kararını, ''Profesyonel futbolu bıraktığımı bildirmek istiyorum. Bu olağanüstü yılların parçası olan herkese kendim ve ailem adına teşekkür ederim. Şimdi bana doğru ve güzel gelen tüm fırsatlara açığım'' ifadeleriyle duyurmuştu.

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