Al Nassr / Al Hilal PSG maçı CANLI | Hazırlık maçı

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi PSG ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr-Al Hilal takımlarının karması arasındaki karşılaşma, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda TSİ 20.00'de başladı. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nassr ile 2,5 sezon için imzaladığı 500 milyon avroluk sözleşmeyle yıllık maaşı en yüksek sporcu unvanının sahibi Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısına çıkıyor.

Al Nassr / Al Hilal: Ospina, Al-Burayk, Bolehi, Gonzalez, Konan, Talisca, Cuellar, Al-Juwayr, Marega, Ronaldo, Ighalo.

PSG: Navas, Hakimi, Ramos, Bishiabu, Bernat, Vitinha, Renato Sanches, Carlos Soler, Messi, Neymar, Mbappe



AL NASSR / AL HİLAL - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ronaldo ve Messi'nin bir kez daha karşı karşıya geldiği mücadele 19 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanıyor.