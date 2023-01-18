Haberler Futbol Levante 0-2 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Levante 0-2 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya Kral Kupası son 16 turunda karşılaşmasında Atletico Madrid, Levante'yi Morata ve Llorente'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 01:22
Levante 0-2 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Atletico Madrid, deplasmanda Levante'ye konuk oldu.

Ciutat de Valencia'da oynanan maçı Atletico Madrid 2-0 kazanarak çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu.

İlk yarısı golsüz biten maçta Atletico Madrid, 54. dakikada Llorente'nin asisti ve Morata'nın golüyle öne geçti. Maçta son anlara gelinirken 90+1'de bu kez Marcos Llorente topu ağlara göndererek maçın skorunu ilan etti.

Bu sonuçla Atletico Madrid Kral Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Levante ise turnuvaya veda etti.

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