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Al Nassr Keylor Navas'ın peşinde!

Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak adını tüm dünyaya duyuran Al Nassr, şimdi de Keylor Navas'ı listesine aldı. Suudi Arabistan ekibinin sakatlanan David Ospina'nın yerine yeni bir kaleci aradığı aktarıldı. Marca'da yer alan habere göre, Al Nassr'ın kaleci transferi için ilk sıraya Navas'ın adını aldığı ifade edildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 16:49
Al Nassr Keylor Navas'ın peşinde!
Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun transferinin ardından yine önemli bir transfer için devrede.

Suudi Arabistan ekibinin sakatlanan David Ospina'nın yerine yeni bir kaleci aradığı aktarıldı. Marca'da yer alan habere göre, Al Nassr'ın kaleci transferi için ilk sıraya Navas'ın adını aldığı ifade edildi.

PSG'nin hafta içi bir hazırlık maçı için Suudi Arabistan'a gideceği ve Navas transferinin hafta sonuna kadar sonuçlanabileceği kaydedildi.

Al Nassr'ın kaleci takviyesi için daha önce Hatayspor'da oynayan ve şu anda El-Vehda'da forma giyen Munir'i de düşünebileceği öne sürüldü. Ancak kulübün Ronaldo transferinin etkisini Navas ile sürdürmek istediği kaydedildi.
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