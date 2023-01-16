Al Nassr Keylor Navas'ın peşinde!

Suudi Arabistan ekibinin sakatlanan David Ospina'nın yerine yeni bir kaleci aradığı aktarıldı. Marca'da yer alan habere göre, Al Nassr'ın kaleci transferi için ilk sıraya Navas'ın adını aldığı ifade edildi.
PSG'nin hafta içi bir hazırlık maçı için Suudi Arabistan'a gideceği ve Navas transferinin hafta sonuna kadar sonuçlanabileceği kaydedildi.
Al Nassr'ın kaleci takviyesi için daha önce Hatayspor'da oynayan ve şu anda El-Vehda'da forma giyen Munir'i de düşünebileceği öne sürüldü. Ancak kulübün Ronaldo transferinin etkisini Navas ile sürdürmek istediği kaydedildi.