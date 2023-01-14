Yeni yüzyıla yeni başlangıç

Stratejik Plan Tanıtım toplantısında konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi birbirinden önemli konulara değindi. Türk futbolunu bugünden daha iyi noktalara taşıyacaklarını belirten Büyükekşi "Cumhuriyetimizin ve federasyonumuzun 100. yılında, yeni yüzyıla yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hep birlikte oluşturacağımız strateji planı TFF'nin değil Türkiye Futbolunun strateji planı olacak. Bu çalışmayla; bu soruya hep birlikte cevap ararken yolumuzu da hedefimizi de ortak akılla belirleyeceğiz. Türk futbolunun geleceğini kurgulayacağız" dedi.

KALICI OLAN ESERLERİMİZ

Hazreti Mevlana'nın "Her şey gelip geçici ey gönül. Bak, az önce aldığın nefes bile geldi geçti. Sen baki olana razı ol" sözlerini anımtasan Mehmet Büyükekşi şöyle konuştu: "Hepimiz gelip geçiyiz. Ancak bıraktığımız eserlerle, yaptığımız güzel şeylerle kalıcı olabiliriz. Hep birlikte Türk futbolunun stratejisini belirleyerek kısa, orta ve uzun vadeli bir uygulama planı ortaya koyacağız. Biz bugün toprağa bir tohum atıyoruz. Bunu büyütecek, besleyecek ve yaşatacak olan sizlersiniz. Yol haritalarını birlikte oluşturacağız"

DURMADAN ÇALIŞIYORUZ

"Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bir yandan futbolumuzun sorunlarını çözmeye, bir yandan da marka değerini yükseltmeye çalışıyoruz. Hepimiz adına şunu rahatlıkla söyleyebilirim, bu salonda bulunan herkes durmadan, yorulmadan ülke futboluna katkı koymaya çalışıyor. Herkese teşekkür ediyorum. Hepimizin amacı ortak. Türk futbolunu her anlamda daha ileriye taşımak."

ÇALIŞTAYLAR DEVAM EDECEK

"Bugün ilkini başlatacağımız ve tüm paydaşlarımızın aktif olarak içerisinde yer alacağı çalıştaylarımızda Türk futbolunun sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren yol haritalarını birlikte oluşturacağız. Çalıştaylar sürecek. Bu görüşmelerin ardından mayıs ayının başında çalışmamızı tamamlamayı planlıyoruz"