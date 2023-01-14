Türk ekolünü inşa edeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Riva'daki Stratejik Plan Toplantısı'nda bir konuşma gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu "Sayın Cumhurbaşkanımızın olağanüstü destekleriyle 36 adet stadyum inşa ettik. 6 stadyumun inşası devam ediyor. Türkiye, birçok spor branşında dünyanın yükselen yıldızı olmuş Futbolun da bu ivmenin içerisinde yer almalı. Sporcu yetiştirmede, altyapıda, teknik anlamda günümüzün futbol tarzına cevap vermeliyiz. Türk futbol ekolünü, Türk futbolu oyun tarzını inşa etmeliyiz" diye konuştu.

REAL MADRID ÖRNEĞİNİ VERDİ

Bakan M. Muharrem Kasapoğlu şunları söyledi: "Türk futbolunun kısa, orta ve uzun vadeli strateji planları inşa ediliyor. Spora endüstri diyorsak, diğer endüstrilerde olduğu gibi insan yaşamındaki hızlı değişim ve dönüşümlere onu adapte etmek mecburiyetindeyiz. Real Madrid Beckham ile Uzak Doğu, Zidane ile Kuzey Afrika, Roberto Carlos ile Güney Amerika, Raul ile İspanya pazarına hakim olmuştu. Avustralya'nın küçük bir şehrindeki çocuk bile Avrupa'daki takımı seviyor. Biz bu global akımın neresindeyiz"

GENÇLERE FIRSAT VERMELİYİZ

"Futbol kulüplerimiz yıllarca altyapıya sırtlarını dönmüşlerdi. Bu anlayış geride kaldı ama yeterli düzeyde değil. Keşfetmeli, yetiştirmeli ve sahada olmaları, vitrinde yer almaları için bu gençlere bol bol fırsat vermeliyiz. Süper Lig bu konuda geride. Gençlere en faz veren liglerden biriyiz. Bu konuda Danimarka Ligi yüzde 26,6 ile başı çekiyor. Bizim oranımız ise yüzde 4.4. Bu oranı artırmalıyız"

FUTBOL SADECE 90 DAKİKA DEĞİL

"Dünya Kupası'nda FIFA'nın uygulaması sayesinde maçları tribünden izlerken kamerayı açtığınızda oyuncuları adını, hangi mevkide oynadıklarını, anlık performanslarını, ısı haritalarını görebiliyorsunuz. Teknolojinin geldiği bu seviye hayranlık uyandırıcı. Bizim de bu seviyeden uzak kalmamamız gerekiyor"