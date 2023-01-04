Haberler Futbol Güven Yalçın Genoa'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Güven Yalçın Genoa'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Son dakika spor haberi: Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve kariyerini İtalya Serie B ekibi Genoa'da sürdüren Güven Yalçın'ın adı Süper Lig kulüpleriyle anılıyordu. Golcü futbolcunun menajeri Ersin Akan, oyuncusuyla ilgili ortaya atılan transfer iddialarına açıklık getirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2023 Çarşamba 16:42
Güven Yalçın Genoa'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı

Kariyerine İtalya Serie B ekibi Genoa'da devam eden Güven Yalçın'ın menajeri Ersin Akan, milli futbolcu hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Akan, "Güven, İtalya'da mutlu ve kariyerine İtalya'da devam edecek" dedi.

Güven Yalçın'ın menajeri Ersin Akan, 23 yaşındaki futbolcunun kariyerine İtalya'da devam edeceğini söylerken, "İtalya'da mutlu, kariyerine Genoa'da devam edecek. Süper Lig ve Avrupa'dan teklifler var ancak hem Güven İtalya'da kalmak istiyor, hem de kulübü ayrılmasını istemiyor" şeklinde konuştu.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta dev revizyon! 5 ayrılık birden, milli yıldızın transferi için somut adım...
Devler peşinde! Arda Güler için Türkiye'ye geldiler
F.Bahçe'de stopere yeni aday!
Kartal'dan Süper Lig'in eski yıldızına kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bosna Hersek'te Faruk Hadzibegic dönemi
Ronaldo ilk idmanına çıktı
En düşük memur maaşı ne kadar oldu 2023?
Son dakika memur ve emekli maaşına ek zam!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kocadağ'dan flaş VAR yorumu! "Bunun izahı olmaz" Kocadağ'dan flaş VAR yorumu! "Bunun izahı olmaz" 16:25
Bosna Hersek'te Faruk Hadzibegic dönemi Bosna Hersek'te Faruk Hadzibegic dönemi 16:22
FIFA kokartları alınacak mı? Kurallar gereği... FIFA kokartları alınacak mı? Kurallar gereği... 16:16
Derbi öncesi flaş transfer iddiası! Bedelsiz gelecek Derbi öncesi flaş transfer iddiası! Bedelsiz gelecek 16:06
G.Saray - A.Gücü maçı ne zaman? G.Saray - A.Gücü maçı ne zaman? 16:03
Spezia - Atalanta | CANLI Spezia - Atalanta | CANLI 15:07
Daha Eski
Udinese - Empoli maçı saat kaçta? Udinese - Empoli maçı saat kaçta? 15:02
Kartal'dan Süper Lig'in eski yıldızına kanca! Kartal'dan Süper Lig'in eski yıldızına kanca! 15:00
Inter - Napoli maçı saat kaçta? Inter - Napoli maçı saat kaçta? 14:58
Fiorentina - Monza maçı saat kaçta? Fiorentina - Monza maçı saat kaçta? 14:54
Cremonese - Juventus maçı saat kaçta? Cremonese - Juventus maçı saat kaçta? 14:49
Roma - Bologna maçı saat kaçta? Roma - Bologna maçı saat kaçta? 14:44