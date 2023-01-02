Haberler Futbol FIFA Başkanı Gianni Infantino açıkladı! "Her ülkeye Pele stadyumu"

FIFA Başkanı Gianni Infantino açıkladı! "Her ülkeye Pele stadyumu"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, efsane futbolcu Pele'nin cenazesinde dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Infantino konuşmasında, "Tüm dünya ülkelerinden maçlardan önce bir dakikalık saygı duruşu düzenlemelerini istiyoruz. Tüm dünya ülkelerinden bir stadyumlarına Pele'nin adının verilmesini isteyeceğiz" açıklamalarında bulundu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 19:15
FIFA Başkanı Gianni Infantino açıkladı! "Her ülkeye Pele stadyumu"

FIFA Başkanı Gianni Infantino, efsane futbolcu Pele'nin cenazesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Infantino sözlerinde, "Çok fazla duygu yaşıyorum. Çok üzücü ama aynı zamanda gülümsüyorum çünkü Pele bize karşı hep gülümsedi. Kralın anısına saygı duyacağız. Tüm dünya ülkelerinden maçlardan önce bir dakikalık saygı duruşu düzenlemelerini istiyoruz. Tüm dünya ülkelerinden bir stadyumlarına Pele'nin adının verilmesini isteyeceğiz. Böylece çocuklar onun ne kadar önemli olduğunu bilsinler." ifadelerini kullandı.

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