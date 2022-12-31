TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den 2023 mesajı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni yıl mesajı yayımladı. Mehmet Büyükekşi, TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajında, "Cumhuriyetimizin ve federasyonumuzun 100. kuruluş yıl dönümlerini kutlayacağımız 2023 yılının ülkemiz, milletimiz, futbol ailemiz ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni yılda UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanacağını vurgulayan Büyükekşi, şöyle devam etti:

Ülkemiz ve Türk futbolu için çok önemli bir yılı karşılamaya hazırlanıyoruz. 2023 yılında bir büyük organizasyona daha ev sahipliği yapacağız. 10 Haziran 2023'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynanacak ve futbolun kalbi İstanbul'da atacak. Tüm dünyadan futbolseverlerin izleyeceği bu büyük final maçı için hazırlıklarımızı tamamladık. Adaylık başvurusu yaptığımız 2028 ve 2032 Avrupa futbol şampiyonalarının ev sahipleri Eylül 2023'te UEFA tarafından açıklanacak. Ülkemizin bu organizasyonu da başarıyla yapacak gücü ve tecrübesi var. Dünya çapında stadyumlarımız, misafirlerimizi ağırlayacak üst düzey tesislerimiz ve insan gücümüzle bu büyük organizasyonları en mükemmel şekilde düzenleyecek kapasiteye sahibiz.

A Milli Futbol Takımı'nın 2023 yılında Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edeceğini hatırlatan Büyükekşi, "Milletimizin göz bebeği A Milli Futbol Takımı'mız, 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için 2023 yılında başlayacak maçlarla Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eleme grubunda mücadele edecek. Milli Takımımızı Anadolu'yla buluşturma gayesiyle 2022 yılında Diyarbakır ve Gaziantep'te oynadığımız hazırlık maçlarında olduğu gibi, yeni dönemde de ülkemizin dört bir yanında modern stadyumlarımızda milli maçlar oynayacağız. Yürekten inanıyorum ki; Avrupa'nın en genç ve yetenekli milli takımlarından birisi olan A Milli Futbol Takımı'mız Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak ve milletimize büyük bir sevinç yaşatacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Avrupa kupalarında yollarına devam eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor'a 2023 yılında oynayacağı karşılaşmalarda da başarılar dileyen Büyükekşi, mesajında ayrıca şunları kaydetti:

Türk futbolunun marka değeri ve ülke puanı için de büyük önem taşıyan Avrupa arenasında kulüplerimizin en üst seviyeye kadar çıkmasını temenni ediyorum. TFF yönetimi olarak futbolumuza değer katmak için ilk 6 ayda hayata geçirdiğimiz projelerimize yenilerini ekleyerek çalışmalarımızı 2023'te de kararlılıkla sürdüreceğiz. Fair play ruhunun her şeyin üstünde tutulduğu, rakibe saygıdan taviz verilmediği, futbol tutkusunun ve coşkusunun en üst düzeyde yaşandığı bir yıl olması en büyük arzumuz. Futbolcularımızdan teknik direktörlerimize, hakemlerimizden kulüp başkanlarımıza, yöneticilerimizden tüm taraftarlarımıza, Türk futboluna gönül vermiş herkesin 100. yıla yakışır şekilde birlik ve beraberlik içerisinde olacağına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. yılı olan 2023 yılının başta 'büyük futbol ailemiz' olmak üzere, ülkemize ve dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.