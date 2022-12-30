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Pele'nin vefatı nedeniyle Brezilya'da 3 gün yas ilan edildi!

Hayatını kaybeden Brezilyalı futbol efsanesi Pele için ülkesi Brezilya'da 3 günlük yas ilan edildiği açıklandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 09:30
Pele'nin vefatı nedeniyle Brezilya'da 3 gün yas ilan edildi!

Brezilyalı futbol efsanesi Pele, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pele'nin vefatının ardından ülkesi Brezilya'da 3 günlük yas ilan edildi.


Ntvspor'da yer alan haberde, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararnamede, "Edson Arantes do Nascimento, Pele'nin ölümünden duyulan üzüntünün bir göstergesi olarak, bu kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren ülke geneli 3 günlük ulusal yas ilan edildi." ifadesine yer verildi.

Bolsonaro, Twitter hesabından Pele'nin ölümüne ilişkin paylaşımında, "Tüm ailesinin ve arkadaşlarının bu zor günleri aşmaları için Tanrıya dua ediyorum. Pele, futbolu sanata ve eğlenceye dönüştürdü ve Brezilya'nın adını futbol ile dünyaya duyurdu. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Pele'nin cenaze töreninin 3 Ocak'ta, kariyerinin büyük bölümünün geçtiği Santos Stadyumu'nda düzenleneceği bildirilmişti. Törenin detaylarına ilişkin Brezilya basınında çıkan haberlerde, stadyumdaki törenin ardından Pele'nin cenazesinin kortej eşliğinde halkın katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Öte yandan Pele'nin cenazesinin Kanal 6 bölgesinde yaşayan 100 yaşındaki annesi Celeste Arantes'in evine de götürüleceği bilgisi paylaşıldı.

Pele, Santos'taki Memorial Necropolis Ecumenica Mezarlığında aile bireylerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

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