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En iyisi Messi

Liverpool'un hocası Jürgen Klopp, Arjantin Milli Takım formasıyla Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi'yi yere göğe koyamadı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 06:50
En iyisi Messi
Liverpool'un hocası Jürgen Klopp, Arjantin Milli Takım formasıyla Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi'yi yere göğe koyamadı. Alman çalıştırıcı "Messi gördüğüm en büyük futbolcu. Dünya Kupası'nda onu izlemek büyük bir zevkti. Bu yaşta bunları yapabilmesi harika. Onu ve Arjantin'i tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir kupayı kazandılar" diye konuştu.


Arjantin Milli Takım kalecisi Emiliano Martinez "kupanın en iyisi" seçildikten sonra ilginç bir hareket yapmıştı. Birçok futbolsever bu hareketin gereksiz olduğunu düşünürken Sevilla Teknik Direktörü Unai Emery de onlara katılıyor. İspanyol çalıştırıcı 'sevimsiz' ve 'çirkin' hareketi sebebiyle onu takımdan göndermeyi planlıyor.
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