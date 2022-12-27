En iyisi Messi

Arjantin Milli Takım kalecisi Emiliano Martinez "kupanın en iyisi" seçildikten sonra ilginç bir hareket yapmıştı. Birçok futbolsever bu hareketin gereksiz olduğunu düşünürken Sevilla Teknik Direktörü Unai Emery de onlara katılıyor. İspanyol çalıştırıcı 'sevimsiz' ve 'çirkin' hareketi sebebiyle onu takımdan göndermeyi planlıyor.
Arjantin Milli Takım kalecisi Emiliano Martinez "kupanın en iyisi" seçildikten sonra ilginç bir hareket yapmıştı. Birçok futbolsever bu hareketin gereksiz olduğunu düşünürken Sevilla Teknik Direktörü Unai Emery de onlara katılıyor. İspanyol çalıştırıcı 'sevimsiz' ve 'çirkin' hareketi sebebiyle onu takımdan göndermeyi planlıyor.
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