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Fransız futbolcu Blaise Matuidi emeklilik kararı aldı!

Son dakika spor haberi: Fransız futbolcu Blaise Matuidi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolu bırakma kararı aldığını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 20:34
Fransız futbolcu Blaise Matuidi emeklilik kararı aldı!

Fransız orta saha oyuncusu Blaise Matuidi, emeklilik kararı aldığını duyurdu. 35 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbol, seni çok sevdim. Bana çok şey verdin ama artık durma zamanı. Bu uzun yolculuğa dönüp baktığımda gözlerim yıldızlarla dolu." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Paris Saint-Germain ile 4, Juventus ile de 3 lig şampiyonluğu yaşayan Matuidi, Fransa Milli Takımı ile de Rusya 2018'de Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

Matuidi, son iki yıldır Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'de forma giyiyordu.

Fransız futbolcunun Inter Miami'deki sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.

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