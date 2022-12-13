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TRANSFER HABERLERİ: Ömer Faruk Beyaz Türkiye'ye mi dönüyor? Tercihi belli oldu!

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Alman tekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz, buradan da Magdeburg'a kiralık gönderilmişti. Magdeburg'da istediği forma şansını bulamayan Ömer Faruk Beyaz, yeniden Stuttgart'ın yolunu tutmuştu. Geleceğin en büyük yıldız adayları arasında arasında gösterilen Ömer Faruk Beyaz'ın transfer akıbetine ilişkin, önemli gelişmelerin olduğu ortaya çıktı ve oyuncunun kariyerine nerede devam etmek istediği belli oldu. İşte ayrıntılar... Özel haber | Ömer Aykut Özaşkın

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 13:45 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 13:48
TRANSFER HABERLERİ: Ömer Faruk Beyaz Türkiye'ye mi dönüyor? Tercihi belli oldu!

Magdeburg'dan tekrar Stuttgart'a dönen Ömer Faruk için çeşitli spekülasyonlar ortaya çıkmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Ömer Faruk Beyaz Türkiye'ye mi dönüyor? Tercihi belli oldu!

Ömer Faruk Beyaz'ın Magdeburg'dan ayrılışının sebebi ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Ömer Faruk Beyaz Türkiye'ye mi dönüyor? Tercihi belli oldu!

NEDEN DÖNDÜ?
Sanılanın aksine, Ömer'in Stuttgart'a dönmesinin kendi isteğiyle olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ: Ömer Faruk Beyaz Türkiye'ye mi dönüyor? Tercihi belli oldu!

Magdeburg'da istediği forma şansını bulamayan Ömer'in potansiyelinin farkında olan Stuttgart, oyuncuyu değerlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Ömer Faruk Beyaz Türkiye'ye mi dönüyor? Tercihi belli oldu!

Ömer, Stuttgart ile idmanlara çıkıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Ömer Faruk Beyaz Türkiye'ye mi dönüyor? Tercihi belli oldu!

TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPIYOR
Genç yetenek ve temsilcisi, çeşitli takımlarla transfer görüşmelerine başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Ömer Faruk Beyaz Türkiye'ye mi dönüyor? Tercihi belli oldu!

Oyuncu, sürekli forma alabileceği bir takımda kariyerine devam etmenin planlarını yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Ömer Faruk Beyaz Türkiye'ye mi dönüyor? Tercihi belli oldu!

BAŞKA TEKLİFLER VAR
Ömer'in bir süredir kariyeri düşüşte gibi gözükse de, oyuncular teklifler var.

TRANSFER HABERLERİ: Ömer Faruk Beyaz Türkiye'ye mi dönüyor? Tercihi belli oldu!

Hem Stuttgart hem de Ömer Faruk ve temsilcisiyle çeşitli kulüpler görüşme halinde.

TRANSFER HABERLERİ: Ömer Faruk Beyaz Türkiye'ye mi dönüyor? Tercihi belli oldu!

2.5 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
Ömer'ın Stuttgart ile 2.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor ve burada kalma ihtimali de var. Transferine dair son söz, Stuttgart'ın.

TRANSFER HABERLERİ: Ömer Faruk Beyaz Türkiye'ye mi dönüyor? Tercihi belli oldu!

TÜRKİYE'YE DÖNECEK Mİ?
Ömer Faruk Beyaz, Türkiye'de kariyerine devam etmeye sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Ömer Faruk Beyaz Türkiye'ye mi dönüyor? Tercihi belli oldu!

Bununla beraber Ömer'e gelen tekliflerin arasında Türk takımlarının da olduğu ifade ediliyor.

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