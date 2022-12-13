TRANSFER HABERLERİ: Ömer Faruk Beyaz Türkiye'ye mi dönüyor? Tercihi belli oldu!

Fenerbahçe altyapısından çıkan ve Türk futbolunun en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Ömer Faruk Beyaz'a dair yeni gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe altyapısından çıkan ve Türk futbolunun en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Ömer Faruk Beyaz'a dair yeni gelişmeler yaşanıyor.
Genç oyuncu bilindiği üzere, sarı lacivertlilerden ayrılmasının ardından Stuttgart'a transfer olmuştu.
Ömer Faruk Beyaz'ın Magdeburg'dan ayrılışının sebebi ortaya çıktı.
NEDEN DÖNDÜ?
Sanılanın aksine, Ömer'in Stuttgart'a dönmesinin kendi isteğiyle olduğu aktarıldı.
Magdeburg'da istediği forma şansını bulamayan Ömer'in potansiyelinin farkında olan Stuttgart, oyuncuyu değerlendirmek istiyor.
Ömer, Stuttgart ile idmanlara çıkıyor.
TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPIYOR
Genç yetenek ve temsilcisi, çeşitli takımlarla transfer görüşmelerine başladı.
Oyuncu, sürekli forma alabileceği bir takımda kariyerine devam etmenin planlarını yapıyor.
BAŞKA TEKLİFLER VAR
Ömer'in bir süredir kariyeri düşüşte gibi gözükse de, oyuncular teklifler var.
Hem Stuttgart hem de Ömer Faruk ve temsilcisiyle çeşitli kulüpler görüşme halinde.
2.5 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
Ömer'ın Stuttgart ile 2.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor ve burada kalma ihtimali de var. Transferine dair son söz, Stuttgart'ın.
TÜRKİYE'YE DÖNECEK Mİ?
Ömer Faruk Beyaz, Türkiye'de kariyerine devam etmeye sıcak bakıyor.
Bununla beraber Ömer'e gelen tekliflerin arasında Türk takımlarının da olduğu ifade ediliyor.