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McGregor'dan Manchester United efsanesine sert sözler! "Burnunu kıracağım"

Dünyaca ünlü boksör McGregor, Manchester United efsanesi Paul McGrath'ı bok maçına davet ederek: "Burnunu kıracağım ve dişsiz bırakacağım. Tabii ki hayır işi için." dedi. İşte ayrtınlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 11:17
McGregor'dan Manchester United efsanesine sert sözler! "Burnunu kıracağım"

Ünlü dövüşçü, futbol efsanesine meydan okuyarak boks maçında karşılaşmak istedi.

NE OLDU? McGregor, bir klipte MMA yıldızından "İngiliz" olarak bahsederek Gallagher'ı hedef aldığında, Twitter'da tamamen İrlandalı bir üçlünün tartışması ortaya çıktı.

Bir söz savaşından sonra, Manchester United ve Aston Villa'ın eski oyuncusu McGrath, Gallagher'ı savunmak için atladı.

Ve zihinsel sağlık mücadelelerinden kurtulduğu sırada McGregor'a iyi dileklerini sunduğunda tartışmanın tansiyonu yükseldi.

NE SÖYLEDİLER: Klip ortaya çıktıktan sonra, McGregor, Independent aracılığıyla Gallagher'ı "Üzücü bir şey" olarak nitelendirdi ve tweetlerine şöyle devam etti: "Dik dur ve bir değişiklik olsun diye gülümse, seni üzgün pislik, tamam mı? Hahahaha karın seni gözyaşların içinde bıraktı ve sen, gazetelerde depresyondan ağlıyorsun."

Gallagher şöyle yanıt verdi: "Affedersiniz! Bir karidesin duruşunu elde etmek için yıllarca sıkı çalışma ve beceriksizce yürümek gerekiyordu."

Bu yanıt, geçtiğimiz günlerde akıl sağlığıyla mücadelesi ve bunun sonucunda bir psikiyatri hastanesine yatırılmasının birinci yıl dönümünde geldi.

İrlandalı futbol efsanesi McGrath daha sonra şunları yazdı: "PJ zorbaları dikkate almaz, herkes tarafından sevilirsin.

"Ne yaparsan yap, seni alt etmesine izin verme, iyi kal Top Man" dedi ve ekledi: "Conor, TANRI'yı bulmalısın ve kapımı çaldığında, sana yardım etmeye çalışacağım."

Karşılıklı konuşmaların ardından eski UFC şampiyonu şu yanıtı verdi: "Biri bana gelirse karşılık veririm. Neyi anlamıyorsun? Bunların hiçbirine başlamadım.

"Başlangıçta zorbalığa uğrayan bendim. Yine de bana kabadayı diyorsun."

Daha sonra şunları ekledi: "Akıl sağlığı ve zorbalıkla mücadele örgütlerine yardım etmek için Pj ve Paul McGrath'ı 2'ye 1 boks maçına davet ediyorum."

BÜYÜK RESİM: Bu tuhaf konuşma, McGregor'ın özellikle son zamanlarda internette davranışları nedeniyle ilk kez agresif olduğu zamanladan değil.

McGregor daha sonra şu tweeti attı: "Sanırım ben ve Paul McGrath ikimiz aynıyız hahahahaa ah dur ne olur dur! Burnunu kıracağım ve dişsiz bırakacağım. Tabii ki hayır işi için..."

İKİ FOTOĞRAFTA:

SIRADA NE VAR? Üç İrlandalı arasındaki tartışmanın ardından, ikiye bir hayır amaçlı bir boks maçının ortaya çıkması pek olası görünmüyor.

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