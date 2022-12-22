Adana Demirspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

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Adana Demirspor - Rizespor maçı - CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Adana Demirspor ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Rizespor maçı 22 Aralık Perşembe günü saat 19:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.