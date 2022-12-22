Haberler Adana Demirspor Adana Demirspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Adana Demirspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.Adana Demirspor ile Rizespor 5. tur maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 11:10 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 11:20
Adana Demirspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Adana Demirspor - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Adana Demirspor - Rizespor maçı - CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçları ile devam ediyor. Adana Demirspor ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Rizespor maçı 22 Aralık Perşembe günü saat 19:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
59'luk Hülya Avşar jartiyerli pozları ile büyülemişti! Avşar Kızı şömine başında sade güzelliğiyle mest etti!
Yeşilçam'ın masum güzeli Filiz Akın'ın son hali üzdü! Kulağında tümör çıkmıştı hasta yatağındaki görüntüsüyle seslendi: "Artık geride kalsa"
Icardi G.Saray'da kalıyor mu? Kararını açıkladı!
İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kampın yıldızı Manev
Patlama zamanı
Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (22 Aralık Perşembe)
15 Stajyer Kontrolör alınacak!
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
McGregor'dan Manchester Utd. efsanesine: Burnunu kıracağım! McGregor'dan Manchester Utd. efsanesine: Burnunu kıracağım! 11:17
Pele'den kötü haber geldi! Sağlığı... Pele'den kötü haber geldi! Sağlığı... 11:02
Konyaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Konyaspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 10:58
Kayserispor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Kayserispor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 10:38
Arda'ya bir dünya devi daha talip oldu! PSG'nin ardından... Arda'ya bir dünya devi daha talip oldu! PSG'nin ardından... 10:37
Galatasaray - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Galatasaray - Keçiörengücü maçı saat kaçta? 09:56
Daha Eski
Usta isimden Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..." Usta isimden Trabzonspor yorumu! "Fenerbahçe maçı öncesi..." 09:55
Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı! Usta yazardan Beşiktaş'a flaş uyarı! 09:39
Icardi G.Saray'da kalıyor mu? Kararını açıkladı! Icardi G.Saray'da kalıyor mu? Kararını açıkladı! 09:07
İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı! İşte Fenerbahçeli Joshua King'in formunun sırrı! 08:56
Fatih Terim efsaneler arasına girdi! Fatih Terim efsaneler arasına girdi! 01:38
Fatih Terim efsaneler arasına girdi! Fatih Terim efsaneler arasına girdi! 01:27