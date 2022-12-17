Napoli - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Napoli - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Napoli ile Villarreal hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Napoli - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Villarreal maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 22.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.