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Napoli - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Napoli ile Villarreal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 13:30
Napoli - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Napoli - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Napoli ile Villarreal hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Napoli - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Villarreal maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 22.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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