Portekiz - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Portekiz - Nijerya maçını canlı takip etmek için tıklayın

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken hazırlık maçları da devam ediyor. Portekiz ile Nijerya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Portekiz - Nijerya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTEKİZ - NİJERYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz - Nijerya maçı 17 Kasım Perşembe günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

PORTEKİZ - NİJERYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Portekiz

Sa; Dalot, Silva, Pereira, Guerreiro; Palhinha, Neves, Vitinha; Leao, Otavio, Ramos

Nijerya

Uzoho; Awaziem, Troost-Ekong, Bassey, Akpoguma; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Chukwueze, Dennis, Onuachu