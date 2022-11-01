Kral geldi böyle oldu

LuisSuarez, Avrupa kariyerini noktaladıktan sonra altyapısından yetiştiği Nacional'e dönmüştü. 35 yaşındaki futbolcunun formasını giydiği Nacional, Uruguay Premier Ligi'nde Liverpool'u 4-1 mağlup ederek 16 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.
LuisSuarez, Avrupa kariyerini noktaladıktan sonra altyapısından yetiştiği Nacional'e dönmüştü. 35 yaşındaki futbolcunun formasını giydiği Nacional, Uruguay Premier Ligi'nde Liverpool'u 4-1 mağlup ederek 16 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Suarez bu maçta 2 defa ağları havalandırdı. 35 yaşındaki oyuncu 13 maça çıktı. 6 gol kaydetti.