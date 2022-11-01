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Kral geldi böyle oldu

Luis Suarez, Avrupa kariyerini noktaladıktan sonra altyapısından yetiştiği Nacional'e dönmüştü. 35 yaşındaki futbolcunun formasını giydiği Nacional, Uruguay Premier Ligi'nde Liverpool'u 4-1 mağlup ederek 16 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
Kral geldi böyle oldu
Luis Suarez, Avrupa kariyerini noktaladıktan sonra altyapısından yetiştiği Nacional'e dönmüştü. 35 yaşındaki futbolcunun formasını giydiği Nacional, Uruguay Premier Ligi'nde Liverpool'u 4-1 mağlup ederek 16 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Suarez bu maçta 2 defa ağları havalandırdı. 35 yaşındaki oyuncu 13 maça çıktı. 6 gol kaydetti.
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