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BOLUSPOR FETHİYESPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Boluspor - Fethiyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Boluspor ile Fethiyespor, Bolu Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Müsabakada Batuhan Gültek düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor - Fethiyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 11:50 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 12:21
BOLUSPOR FETHİYESPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Boluspor - Fethiyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla sürüyor. Boluspor ile Fethiyespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Boluspor - Fethiyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? A Spor canlı nasıl izlenir? İşte tüm detaylar...

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BOLUSPOR - FETHİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Boluspor - Fethiyespor maçı 19 Ekim Çarşamba günü saat 15:00'te A Spor'da canlı yayınlanacak. Müsabaka ile ilgili tüm detaylar maç öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA MAÇ PROGRAMI

19 Ekim Çarşamba
13.00 Kırklarelispor - 52 Orduspor FK
13.00 Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK
14.00 Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor
14.00 Kırşehir FK - İskenderunspor
14.00 24Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor
14.00 Balıkesirspor - Yeşilyurt DÇ Ofspor
14.00 Altınordu - Sapanca Gençlikspor
14.00 Uşakspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler
14.00 Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor
14.00 Göztepe - Karaköprü Belediyespor
14.00 Adanaspor - Orduspor 1967
14.00 Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediyespor
14.00 Çorum FK - Esenler Erokspor
14.00 Etimesgut Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor
14.00 Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor
14.00 Şanlıurfaspor - Karaman FK
15.00 Boluspor - Fethiyespor
17.00 Samsunspor - Muş 1984 Muşspor
19.00 Hatayspor - Düzcespor
21.00 Galatasaray - GMG Kastamonuspor

20 Ekim Perşembe
13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK
14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
14.00 Menemen FK - Bulvarspor
15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970
17.30 Giresunspor - Amasya FK

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