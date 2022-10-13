Haberler Futbol Wesley Sneijder ve Burak Yılmaz yeniden buluşuyor! Yönetici açıkladı

Wesley Sneijder ve Burak Yılmaz yeniden buluşuyor! Yönetici açıkladı

Bir dönem ülkemizde Galatasaray'da da forma giyen ve şampiyonluk yaşayan Wesley Sneijder, futbola güçlü bir proje ile geri dönüyor. Fortuna Sittard sahiplerinden Atilla Aytekin ve Umut Akpınar, Sneijder ile bu konu üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. Aytekin, konuya ilişkin Hollanda basınına konuştu. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 19:14
Wesley Sneijder ve Burak Yılmaz yeniden buluşuyor! Yönetici açıkladı

Aytekin yaptığı konuşmada, Sneijder için düşündükleri pozisyonun henüz netleştmediğini ifade etti.

Wesley Sneijder ve Burak Yılmaz yeniden buluşuyor! Yönetici açıkladı

Bununla beraber, Sneijder'i kapsamlı bir projede değerlendirmek istediklerini aktardı. İşte o sözler...

Wesley Sneijder ve Burak Yılmaz yeniden buluşuyor! Yönetici açıkladı

"Wesley, planlarımız konusunda artık daha da hevesli hale geldi. Çok ciddi bir şekilde, üzerinde çalıştığımız çok güzel bir proje bu.

Wesley Sneijder ve Burak Yılmaz yeniden buluşuyor! Yönetici açıkladı

Onun, kulübe kazandırılması konusunda çok hevesliyiz.

Wesley Sneijder ve Burak Yılmaz yeniden buluşuyor! Yönetici açıkladı

Her zaman medyada belirli bir imajımız var.

Wesley Sneijder ve Burak Yılmaz yeniden buluşuyor! Yönetici açıkladı

Ancak, biriyle sessizce oturup görüştüğümüzde, yaklaşımların ve kapasitelerin çok daah gerçekçi ve rasyonel bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz.

Wesley Sneijder ve Burak Yılmaz yeniden buluşuyor! Yönetici açıkladı

Çok iyi bir sohbet gerçekleştirdik.

Wesley Sneijder ve Burak Yılmaz yeniden buluşuyor! Yönetici açıkladı

Wesley ile görüşmelerimiz kesinlikle devam edecek.

Wesley Sneijder ve Burak Yılmaz yeniden buluşuyor! Yönetici açıkladı

Wesley'in tam olarak ne yapacağı konusunda henüz net bir karar vermedik. Henüz o aşamada değiliz.

Wesley Sneijder ve Burak Yılmaz yeniden buluşuyor! Yönetici açıkladı

Şu anda bir keşif görüşmesi yapıyoruz. İyi bir ekip oluşturma sürecindeyiz.

Wesley Sneijder ve Burak Yılmaz yeniden buluşuyor! Yönetici açıkladı

Bu scouting de olabilir, antrenman metodları için de.

Wesley Sneijder ve Burak Yılmaz yeniden buluşuyor! Yönetici açıkladı

İstediğimiz kişi kadın futbolu hakkında da özel bilgilere sahip olması gerekiyor. Görevin adını siz koyun."

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