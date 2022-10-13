Wesley Sneijder ve Burak Yılmaz yeniden buluşuyor! Yönetici açıkladı

Galatasaray'da oynadığı futbolla unutulmaz anılar bırakan Wesley Sneijder, futbola dönüyor.
Galatasaray'da oynadığı futbolla unutulmaz anılar bırakan Wesley Sneijder, futbola dönüyor.
Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard, Sneijder'i özel bir proje için düşünüyor.
Fortuna Sittard'ın sahiplerinden Atilla Aytekin, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Aytekin yaptığı konuşmada, Sneijder için düşündükleri pozisyonun henüz netleştmediğini ifade etti.
Bununla beraber, Sneijder'i kapsamlı bir projede değerlendirmek istediklerini aktardı. İşte o sözler...
"Wesley, planlarımız konusunda artık daha da hevesli hale geldi. Çok ciddi bir şekilde, üzerinde çalıştığımız çok güzel bir proje bu.
Onun, kulübe kazandırılması konusunda çok hevesliyiz.
Her zaman medyada belirli bir imajımız var.
Ancak, biriyle sessizce oturup görüştüğümüzde, yaklaşımların ve kapasitelerin çok daah gerçekçi ve rasyonel bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz.
Çok iyi bir sohbet gerçekleştirdik.
Wesley ile görüşmelerimiz kesinlikle devam edecek.
Wesley'in tam olarak ne yapacağı konusunda henüz net bir karar vermedik. Henüz o aşamada değiliz.
Şu anda bir keşif görüşmesi yapıyoruz. İyi bir ekip oluşturma sürecindeyiz.
Bu scouting de olabilir, antrenman metodları için de.
İstediğimiz kişi kadın futbolu hakkında da özel bilgilere sahip olması gerekiyor. Görevin adını siz koyun."